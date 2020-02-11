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Abd\'den Kalkan Yolcu Gemisi Salgın Nedeniyle Limana Geri Döndü

Ankara, 11 Şubat 20 : ABD\'nin Florida limanından kalkan bir yolcu gemisi, gastrointestinal (mide-bağırsak) salgınının gemide yayılması üzerine geri dönmek zorunda kaldı. 

Abd\'den Kalkan Yolcu Gemisi Salgın Nedeniyle Limana Geri Döndü

Ankara, 11 Şubat 20 : ABD\'nin Florida limanından kalkan bir yolcu gemisi, gastrointestinal (mide-bağırsak) salgınının gemide yayılması üzerine geri dönmek zorunda kaldı. 

11 Şubat 2020 Salı 07:15
Abd\'den Kalkan Yolcu Gemisi Salgın Nedeniyle Limana Geri Döndü

Ankara, 11 Şubat 20 : ABD'nin Florida limanından kalkan bir yolcu gemisi, gastrointestinal (mide-bağırsak) salgınının gemide yayılması üzerine geri dönmek zorunda kaldı. 

Ülke basınındaki haberlere göre, Floridaki Fort Lauderdale limanından kalkan "Karayipler Prenses" adlı yolcu gemisinde 229 yolcu ve 22 kişilik mürettebat, kusma ve diyare şikayetleriyle hastalandı.

Yaklaşık 3 bin yolcuyu taşıyan gemi, salgın nedeniyle hareket ettiği limana geri döndü.

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Geminin yanaşmasının planlandığı Karayipler ülkesi Trinidad ve Tobago yetkililerinden yapılan açıklamada, salgının yayılma riski nedeniyle geminin, limana yanaşmasına izin verilmediği belirtildi.

Olayın, ABD, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine rapor edildiği kaydedildi.

Gemide, 3 bin yolcu ve bin 100'den fazla mürettebatın olduğu, 2 Şubat ila 16 Şubat tarihleri arasında bir gezi düzenlediği bildirildi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Lauderdale Limanı'ndan kalkan gemi, rotası gereği Karayipler'deki 8 limana uğradıktan sonra başlangıç noktasına geri dönecekti.

(AA/AK/GÜL)

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