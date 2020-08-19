Abd’den Irak’a 200 Milyon Dolar Yardım

IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD HÜSEYİN, ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO İLE GÖRÜŞTÜ

IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI HÜSEYİN: "ABD İLE ÇEŞİTLİ ALANLARDA ORTAK MUTABAKAT ZAPTI İMZALAYACAĞIZ. ABD, IRAK’IN DOSTUDUR. BAĞDAT VE WASHİNGTON TERÖRLE MÜCADELE ALANINDA AYNI MEVZİDE BULUNUYOR"

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO: “IRAK HÜKÜMETİNİ ERKEN SEÇİM YAPMASI İÇİN DESTEKLİYORUZ. IRAK’A 200 MİLYON DOLAR DESTEK SUNMA TAAHHÜDÜNDE BULUNDUK”

Bağdat, 19 Ağustos 20 : Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, terörle mücadele konusunda ABD ile aynı mevzide bulunduklarını söyleyerek, Washington ile çeşitli alanlarda ortak mutabakat zaptı imzalayacaklarını bildirdi.

Hüseyin, Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD ile enerji, sağlık ve kültürel alanlarda diyalogların sürmesinin önemine değindiklerini ifade eden Hüseyin, “ABD ile çeşitli alanlarda ortak mutabakat zaptı imzalayacağız. ABD, Irak’ın dostudur. Bağdat ve Washington terörle mücadele alanında aynı mevzide bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Fuad Hüseyin, komşu ülkelerle de içişlerine karışılmaması kapsamında iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da, “Irak hükümetini erken seçim yapması için destekliyoruz. Irak’a 200 milyon dolar destek sunma taahhüdünde bulunduk. Yolsuzluklardan arınmış bir Irak ümit ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, dün üst düzey heyetle Washington’a gitmişti. Kazımi, yarın ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

(AA/ÖZ/HA)

