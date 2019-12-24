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Abd\'den İngiltere\'ye Uyarı: Huawei\'nin 5g İletişim Ağını Ülkenize Sokmayın

ABD, 24 Aralık 19 (.): Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien İngiltere\'yi Çinli teknoloji devi Huawei\'nin 5G iletişim ağını ülkeye sokmaması konusunda uyardı.

Abd\'den İngiltere\'ye Uyarı: Huawei\'nin 5g İletişim Ağını Ülkenize Sokmayın

ABD, 24 Aralık 19 (.): Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien İngiltere\'yi Çinli teknoloji devi Huawei\'nin 5G iletişim ağını ülkeye sokmaması konusunda uyardı.

24 Aralık 2019 Salı 13:09
Abd\'den İngiltere\'ye Uyarı: Huawei\'nin 5g İletişim Ağını Ülkenize Sokmayın

ABD, 24 Aralık 19 (.): Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien İngiltere'yi Çinli teknoloji devi Huawei'nin 5G iletişim ağını ülkeye sokmaması konusunda uyardı.

Financial Times'a konuşan O'Brien, bu tür bir adımın İngiliz İstihbarat Servisi için bir 'risk' oluşturacağını dile getirdi.

"İngiltere'nin nükleer sırları, istihbarat servislerinin gizli dosyaları ve tüm devlet sırlarının çalınacağını belirten O'Brien, "5G bir ulusal güvenlik kararıdır. İngiltere'dekilerin Huawei'yi bir nevi ticari karar olarak görmesi bizi şoke ediyor" dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri Huawei'nin ülkelerin 5G internet ağına girmesini engellemek için girişimlerde bulunuyor. Washington Çinli tedarikçiyi Pekin'e casusluk yapmakla itham ediyor. Bu suçlamaları Huawei kesin bir dille reddediyor.

Geçen mayısta Başkan Donald Amerikalı şirketlerin ulusal güvenlik riski taşıyan şirketler tarafından yapılan telekomünikasyon ekipmanlarınıkulanmalarını yasaklayan bir kararı imzaladı.

Beyaz Saray, kararın ardından ulusal güvenlik kaygılarını sebep göstererek Huawei'yi kara listeye almıştı.

(Euronews/ID/ŞEB)
 

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