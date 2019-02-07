Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102579
ALTIN
220.256
DOLAR
5.2488
STERLİN
6.7851
EURO
5.9599
Türkiye İçişleri Bakanı Soylu KKTC’de
TÜRKİYE İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU KKTC’DE
Sürücülerin dikkatine!!!
Son Dakika
Sürücülerin dikkatine!!!
"Özersay YÖDAK Başkanı'na Soracak"
''ÖZERSAY YÖDAK BAŞKANI'NA SORACAK''
Polisten sürücülere uyarı
POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI
banner282

Abd\'den Filistinlilerin Korunmasını İsteyen Bmgk Adımına Engel

Birleşmiş Milletler, 7 Şubat 19 (.): ABD, İsrail\'in işgal altındaki Batı Şeria\'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü\'nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararının ardından, Filistinlilerin korunmasını isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) adımına karşı çıktı.

Abd\'den Filistinlilerin Korunmasını İsteyen Bmgk Adımına Engel

Birleşmiş Milletler, 7 Şubat 19 (.): ABD, İsrail\'in işgal altındaki Batı Şeria\'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü\'nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararının ardından, Filistinlilerin korunmasını isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) adımına karşı çıktı.

07 Şubat 2019 Perşembe 07:56
Abd\'den Filistinlilerin Korunmasını İsteyen Bmgk Adımına Engel

Birleşmiş Milletler, 7 Şubat 19 (.): ABD, İsrail\'in işgal altındaki Batı Şeria\'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü\'nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararının ardından, Filistinlilerin korunmasını isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) adımına karşı çıktı.

BM Güvenlik Konseyi\'nin iki geçici üyesi Kuveyt ve Endonezya, konseyden İsrail\'in (TIPH) tek taraflı kararından endişe duyulduğunu belirten ve Filistinlilerin korunması çağrısı yapan ortak bir açıklama yayımlamasını istedi.

ABD ise İsrail\'e El Halil\'de Filistinlilerin korunması çağrısı yapan BM Güvenlik Konseyi açıklamasına engel oldu.

ABD\'nin itirazı üzerine açıklama kabul edilmedi. BMGK açıklamaları 15 üyeli konseyde oy birliğiyle kabul ediliyor.

Taslakta ayrıca İsrail\'in Filistin\'deki yerleşim yerlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtiliyor ve iki devletli çözüm çağrısı yineleniyordu.

İsrail, görev süresi geçen ay sona eren El Halil kentindeki TIPH\'nin, görev süresini uzatmayacağını duyurmuştu. Başbakan Binyamin Netanyahu, "Bize karşı çalışan bir uluslararası gücün varlığına izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

TIPH, El Halil\'deki Filistinliler için güvenlik duygusu yaratmak ve istikrarın sağlanmasına destek için Filistin yönetimi ve İsrail\'in davetiyle 1997\'den bu yana bölgede bulunuyor.

Bünyesinde Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye\'den gözlemcilerin bulunduğu
misyon, bölgede uluslararası anlaşmaların ihlal edilmesi durumunu gözlemleyerek, buna ilişkin raporlar hazırlıyor.

(AA/FEZ)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd'de Müslüman İdam Mahkumu İçin İmam Görevlendirilmesi Tartışması
Abd'de Müslüman İdam Mahkumu İçin İmam Görevlendirilmesi Tartışması
Venezuelalı Muhalifler Petrol Gelirlerini Almak İçin Abd'de Fon Açıyor
Venezuelalı Muhalifler Petrol Gelirlerini Almak İçin Abd'de Fon Açıyor
İsrail'de İstihbarat Servislerinin Belgeleri 20 Yıl Daha Açıklanmayacak
İsrail'de İstihbarat Servislerinin Belgeleri 20 Yıl Daha Açıklanmayacak
Yemenli Tarafların Esir Takası Görüşmeleri Sürüyor
Yemenli Tarafların Esir Takası Görüşmeleri Sürüyor
Abd'nin Ham Petrol Stokları Arttı
Abd'nin Ham Petrol Stokları Arttı
Avustralya'da Gyrocopter Kazası: 2 Ölü
Avustralya'da Gyrocopter Kazası: 2 Ölü
Trump: “deaş'ın Yüzde 100'ünü Temizlediğimizi Gelecek Hafta Resmen Açıklayabileceğiz”
Trump: “deaş'ın Yüzde 100'ünü Temizlediğimizi Gelecek Hafta Resmen Açıklayabileceğiz”
Dünya Meteoroloji Örgütü: Son 4 yıl sıcaklık rekoru kırdı
Dünya Meteoroloji Örgütü: Son 4 yıl sıcaklık rekoru kırdı
Trump: IŞİD gelecek hafta tamamen yenilmiş olacak
Trump: IŞİD gelecek hafta tamamen yenilmiş olacak
Venezuelalı muhalifler petrol gelirlerini almak için ABD'de fon açıyor
Venezuelalı muhalifler petrol gelirlerini almak için ABD'de fon açıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim