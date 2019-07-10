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Abd\'den Doğu Akdeniz Açıklaması… “derin Endişe Duymaktayız"

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MORGAN ORTAGUS:

Abd\'den Doğu Akdeniz Açıklaması… “derin Endişe Duymaktayız"

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MORGAN ORTAGUS:

10 Temmuz 2019 Çarşamba 06:39
Abd\'den Doğu Akdeniz Açıklaması… “derin Endişe Duymaktayız

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MORGAN ORTAGUS: "ABD, TÜRKİYE'NİN KIBRIS AÇIKLARINDA SONDAJ FAALİYETLERİ YAPMAK İÇİN DEVAM EDEN GİRİŞİMLERİNDEN VE SON OLARAK SONDAJ GEMİSİ YAVUZ'UN KARPAS YARIMADASI AÇIKLARINA SEVK EDİLMESİNDEN DERİN ENDİŞE DUYMAKTADIR"
Washington, 10 Temmuz 19 : ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden ve Yavuz sondaj gemisinin Karpaz açıklarına ulaşmasından "endişe duyduğunu" bildirdi.
Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Ortagus, açıklamasında, "ABD, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında sondaj faaliyetleri yapmak için devam eden girişimlerinden ve son olarak sondaj gemisi Yavuz'un Karpas Yarımadası açıklarına sevk edilmesinden derin endişe duymaktadır." ifadelerini kullandı.
Yavuz gemisinin bölgeye gönderilmesini "provokatif" ifadesiyle tanımlayan Ortagus, "Türk yetkilileri bu operasyonları durdurmaya çağırıyor, tüm tarafları da sakin davranmaya ve bölgede gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarıyla ilgili süreçlerin iki toplum ve komşu ülkeler arasındaki diyalogla yürütülmesi gerektiğini savunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Ada'nın petrol ve doğalgaz kaynaklarının, diğer kaynakları gibi iki toplum arasında adil bir şekilde paylaşılması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz, Karpaz'daki Zafer Burnu'nun güneyine önceki gün ulaşmıştı.
Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO'nın satın aldığı sondaj gemisi Yavuz, Karpaz açıklarına ulaşmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki süreçlerle ilgili olarak, "(Doğu Akdeniz'de) Şu anda sondaj gemilerimiz arama, tarama çalışmaları ile koordineli olarak kendi yol haritası içinde bu süreci devam ettiriyor. Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiçbirisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum." değerlendirmesini yapmıştı.
(AA/AK/ÖK)
 

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