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Abd\'deki Uçak Kazasında 10 Kişi Öldü

ABD\'NİN TEKSAS EYALETİNDE ÖZEL BİR UÇAK KALKIŞ ESNASINDA YÖNÜNÜ KAYBEDEREK HANGARA ÇARPTI

Abd\'deki Uçak Kazasında 10 Kişi Öldü

ABD\'NİN TEKSAS EYALETİNDE ÖZEL BİR UÇAK KALKIŞ ESNASINDA YÖNÜNÜ KAYBEDEREK HANGARA ÇARPTI

01 Temmuz 2019 Pazartesi 06:51
Abd\'deki Uçak Kazasında 10 Kişi Öldü

ABD'NİN TEKSAS EYALETİNDE ÖZEL BİR UÇAK KALKIŞ ESNASINDA YÖNÜNÜ KAYBEDEREK HANGARA ÇARPTI

KAZADA UÇAKTA BULUNAN 10 KİŞİNİN DE HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLDİRİLDİ

Washington, 1 Temmuz 19 (.):-ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen uçak kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, kazanın Addison bölgesindeki bir havalimanında yerel saatle sabah 9 sularında meydana geldiği kaydedildi.

Kalkış esnasında yönünü kaybederek hangara çarptığı bildirilen özel uçağın alev aldığı ve içinde bulunan 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

FAA, kazanın sebebine ilişkin açıklama yapmazken, ölenlerin kimliklerinin de soruşturma gerekçesiyle hemen açıklanmayacağı ifade edildi.

(AA/ÖZ/FEZ)

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