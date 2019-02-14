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Abd\'deki Kiliselerde Cinsel Taciz Vakaları

NEW JERSEY EYALETİNDE KİLİSELERDE ÇOCUKLARA YÖNELİK TACİZDE BULUNDUĞU TESPİT EDİLEN 63 RAHİBİN İSMİ AÇIKLANDI

Abd\'deki Kiliselerde Cinsel Taciz Vakaları

NEW JERSEY EYALETİNDE KİLİSELERDE ÇOCUKLARA YÖNELİK TACİZDE BULUNDUĞU TESPİT EDİLEN 63 RAHİBİN İSMİ AÇIKLANDI

14 Şubat 2019 Perşembe 07:28
Abd\'deki Kiliselerde Cinsel Taciz Vakaları

NEW JERSEY EYALETİNDE KİLİSELERDE ÇOCUKLARA YÖNELİK TACİZDE BULUNDUĞU TESPİT EDİLEN 63 RAHİBİN İSMİ AÇIKLANDI

New Jersey, 14 Şubat 19 : ABD\'nin New Jersey eyaletine bağlı Newark Başpiskoposluk Bölgesi, Katolik kiliselerde çocuklara cinsel tacizde bulunan 63 rahibin ismini açıkladı.

Pensilvanya Başsavcısı\'nın kiliselerde binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu ve bu suçların yöneticiler tarafından örtbas edildiği yönündeki raporunun ardından, ABD\'deki başpiskoposluk bölgeleri, istismarda bulunanların isimlerini açıklamaya devam ediyor.

New Jersey\'e bağlı Newark Başpiskoposluğu 1940\'lı yıllardan bu yana kiliselerde cinsel tacizde bulunan 63 rahibin ismini kamuoyuna duyurdu.

Newark Başpiskoposu Kardinal Joseph Tobin, yaptığı yazılı açıklamada, "Yaptığımız bu ifşanın, hayatları bu denli istismar edilmiş kişilerin yaşadıklarını atlatmalarına yardımcı olmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

New Jersey\'deki 4 başpiskoposluk bölgesinin daha kiliselerde cinsel istismarda bulunan rahiplerin ismini açıklaması bekleniyor.

ABD\'DE KİLİSELERDE CİNSEL TACİZ İDDİASI

ABD\'nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık soruşturmanın ardından ağustos ayında çocuklara yönelik cinsel istismarların Pensilvanya ve Vatikan\'daki kıdemli kilise yetkililerince \'\'sistematik\'\' şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.

Tahkikat jürisi de 300\'den fazla rahibin 1950\'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik Kilisesi\'ne bağlı yüzlerce rahibi, binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.

Kurbanların çoğunun erkek çocuklar olduğuna işaret eden jüri, tecavüze kadar uzanan her türlü cinsel taciz olayına rastlandığını bildirmişti.

Söz konusu raporun ardından, ABD\'nin çeşitli eyaletlerindeki Başpiskoposluk bölgeleri cinsel tacizde bulundukları tespit edilen rahiplerin isimlerini açıklamıştı.

Illinois Başsavcısı Lisa Madigan ise hazırladığı bir raporda, kilisede cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 500\'den fazla rahibin adının, Illinois Katolik Piskoposluk Bölgesi\'nin bu konuda yayımladığı listede yer almadığının belirlendiğini kaydetmişti.

(AA/RU/ÖK)

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