Abd\'de Yetişkinlerin Yüzde 40\'ı Obez…

Ankara, 27 Şubat 20 : ABD'de yapılan bir araştırma, her 10 yetişkinden 4'ünün obez ve her 10 kişiden birinin de aşırı obez olduğunu ortaya koydu.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesine (HHS) bağlı Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerince (CDC) yürütülen araştırmada, 5 bin kişinin boy ve kilo değerlerinin yer aldığı sağlık verileri incelendi.

Çalışma sonucunda, obezite oranının yüzde 42 olduğu, aşırı obezite oranının ise yüzde 9 olduğu belirlendi.

Araştırma yazarlarından Cynthia Ogden, yarım asır önce her 100 Amerikalı yetişkinden yalnızca birinin aşırı obez olduğunu belirterek, "Şimdi ise obezite 10 kat daha yaygın. Obezite oranı 20 yılda yaklaşık yüzde 40 arttı." dedi.



George Washington Üniversitesinde obezite uzmanı Dr. William Dietz ise, araştırma sonucunu değerlendirirken, bugün daha fazla Amerikalının diyabet, kalp krizi ve kansere yakalanma riskinin olduğunu kaydetti.Obezitenin, ülkenin en önemli sağlık problemlerinden biri olduğunu belirten Dietz, "Hükümet fiziksel aktiviteyi ve sağlıklı beslenmeyi teşvik etmeye yönelik önlemler konusunda ısrarcı değil. Daha fazla kaldırım ile yaya geçidi yapılması ve şekerli içeceklere vergi getirilmesi büyük fark yaratabilir." ifadelerini kullandı.Obezite riskinin belirlenmesinde boy ve kilo dengesini gösteren vücut kitle indeksine bakılıyor. Vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine bölünerek hesaplanan bu indekste, sonucu 30 ve üzerindekiler "obez", 40 ve üzerindekiler "aşırı obez" olarak tanımlanıyor.(AA/DOĞ/SEL)