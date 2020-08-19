banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1104
ALTIN
470.751
DOLAR
7.3318
STERLİN
9.7868
EURO
8.7462
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Sarayın derin sessizliği
Sarayın derin sessizliği
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Pilli: Ben de utandım!
Pilli: Ben de utandım!
banner355
Flaş Haber
Uyuşturucu karakolda bulundu
Kapat

Abd\'de Venezuela\'ya Gittiğinden Şüphelenilen Özel Uçakta Silah Ve Mühimmat Ele Geçirildi

Ankara, 19 Ağustos 20 (.): ABD gümrük yetkilileri, Venezuela\'ya gittiğinden şüphelenilen özel uçakta yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:48
Abd\'de Venezuela\'ya Gittiğinden Şüphelenilen Özel Uçakta Silah Ve Mühimmat Ele Geçirildi
banner337
banner351

Ankara, 19 Ağustos 20 (.): ABD gümrük yetkilileri, Venezuela'ya gittiğinden şüphelenilen özel uçakta yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesinden yapılan açıklamada, Florida eyaletindeki Fort Lauderdale–Hollywood Uluslararası Havaalanında yapılan aramada, Venezuelalı bir hava yolu şirketinin kiraladığı özel uçakta, aralarında Barret marka bir uzun namlulu keskin nişancı tüfeğinin olduğu 82 ateşli silah, 63 bin mermi, susturucu ve kurşun geçirmez yelek bulunduğu bildirildi.

banner341
Uçakta ayrıca gümrüğe deklare edilmeyen 20 bin dolar tutarında nakit para ve imzalı çekler bulunduğu kaydedildi. 

Gümrük görevlileri, uçaktaki malzemelere el koyarken, uçağın iki Venezuelalı pilotu Luis Alberto Patino ve Gregori Mendez gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken yetkililer, ABD'den Karayipler'deki ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'e gitmek üzere sefer kaydı yapan uçağın, malzemeleri Venezuela'ya taşımayı amaçladığından şüpheleniyor.

(AA/FEZ)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netanyahu:
Netanyahu: "başka Arap Ülkeleri De Bizimle Normalleşme Anlaşması Yapacak"
Kazakistan, 2022'ye Kadar Uranyum Üretimi Azaltmayı Sürdürecek
Kazakistan, 2022'ye Kadar Uranyum Üretimi Azaltmayı Sürdürecek
Dünya Ülkeleri, Tarihi Felaketlerden Birini Yaşayan Lübnan'ın Yardımına Koştu
Dünya Ülkeleri, Tarihi Felaketlerden Birini Yaşayan Lübnan'ın Yardımına Koştu
Çin’in Güneybatısında Seller Nedeniyle 100 Binden Fazla Kişi Tahliye Edildi
Çin’in Güneybatısında Seller Nedeniyle 100 Binden Fazla Kişi Tahliye Edildi
Mali'de Darbeye Giden Süreç
Mali'de Darbeye Giden Süreç
İngiltere'de Kovid-19 Salgınıyla Depresyon Vakaları 2 Kat Arttı
İngiltere'de Kovid-19 Salgınıyla Depresyon Vakaları 2 Kat Arttı
"dünya Ticaret Barometresi"nde Rekor Düşüş
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Can Kaybı 20 Bini Geçti
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Can Kaybı 20 Bini Geçti
Fransa, Bm Güvenlık Konseyını Malı Içın
Fransa, Bm Güvenlık Konseyını Malı Içın "acıl" Toplantıya Çağırdı
Amazon Ormanları Yanıyor
Amazon Ormanları Yanıyor

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim