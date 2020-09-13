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Abd\'de Üç Eyalete Yayılan Yangınlarda 30\'dan Fazla Kişi Öldü

Londra, 13 Eylül 20 (.): ABD\'nin batı kıyısında büyük yıkıma yol açan yangınlarda 30\'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

13 Eylül 2020 Pazar 16:48
Abd\'de Üç Eyalete Yayılan Yangınlarda 30\'dan Fazla Kişi Öldü
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Londra, 13 Eylül 20 (.): ABD'nin batı kıyısında büyük yıkıma yol açan yangınlarda 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Birçok yerleşim yerinin küle döndüğü Oregon eyaletinde, onlarca kişi kayıp durumda bulunuyor. Eyalette görevli bir acil durum yetkilisi, hükümetin "toplu ölüm olaylarına" karşı hazırlık yapması gerektiğini söyledi.

Yangınlar yaklaşık üç haftadır, Oregon, California ve Washington eyaletlerinde etkili oluyor. Milyonlarca dönüm arazi ile birlikte binlerce ev yandı.

On binlerce kişi yangınlardan kaçarak, evlerini terk etti.

Demokratların başkan adayı Joe Biden, Cumartesi günü, "iklim değişikliği an itibariyle hayat tarzımıza varoluşsal bir tehdit oluşturuyor" diyerek, Başkan Donald Trump'ı iklim değişikliği konusunda şüpheci olmakla suçladı ve gerçeği gözardı etmekle eleştirdi.

Trump ise Pazartesi günü California eyaletine yapacağı ziyaret öncesi, yangınlarla ilgili olarak "kötü orman yönetimini" sorumlu tuttu.

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Yetkililer, yangınlarda şu ana kadar New Jersey eyaleti büyüklüğünde bir alanın yandığını belirtiyor.

Yangınlar nedeniyle oluşan duman tabakası ise bu eyaletlerin büyük şehirlerini kaplamış durumda. Portland, San Fransisco ve Seattle kentlerinde hava kirliliği insan hayatını tehdit ediyor.

Yalnızca Oregon eyaletinde, itfaiye ekipleri 16 büyük yangınla mücadele ediyor, 40 bin kişi evlerini terk etmek zorunda bırakıldı.

Eyaletin acil durum kurumu, 10 kişinin hayatını kaybettiğini ancak ölü sayısının bunun çok üzerine çıkabileceğini ifade ediyor.

Washington eyaletinde ise 15 büyük yangın söndürülmeye çalışılıyor. Eyalette bir yaşı da bir bebek ailesi ile alevlerden kaçmak isterken hayatını kaybetti. Anne ve baba ise kritik durumda tedavi altında.

28 büyük yangınla mücadele edilen California eyaletinde ise şu ana dek en az 22 kişi hayatını kaybetti. 15 bine yakın itfaiyeci 15 Ağustos'tan bu yana alevlerle mücadele ediyor.

(BBC/FEZ)

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