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Abd\'de Sokak Partisinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Ankara, 17 Haziran 19 : ABD\'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde, silahlı bir saldırgan açık havada mezuniyet kutlaması yapan gençlere rastgele ateş etti.

Abd\'de Sokak Partisinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Ankara, 17 Haziran 19 : ABD\'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde, silahlı bir saldırgan açık havada mezuniyet kutlaması yapan gençlere rastgele ateş etti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:08
Abd\'de Sokak Partisinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Ankara, 17 Haziran 19 : ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde, silahlı bir saldırgan açık havada mezuniyet kutlaması yapan gençlere rastgele ateş etti.
Philadelphia Inquirer gazetesinin yerel polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, kentin güney batısındaki Reed Bird Place banliyösünde yaşanan olayda, kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tüfeğiyle mezuniyet kutlaması yapan gençlere ateş açtı.
Emniyet Müdürü Richard Ross, yaklaşık 60 kişinin katıldığı sokak partisi sırasında yapılan saldırıda 6 kişinin kurşunların hedefi olduğunu, 15 ila 17 yaşlarındaki 4 çocuğun ve 21 yaşındaki bir adamın yaralandığını, 24 yaşındaki bir adamın ise hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ross, failin henüz yakalanamadığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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Saldırının ne amaçla yapıldığı henüz bilinmiyor. Polis kaynakları, arkasında bir düşmanlık veya çıkar çatışmasının olduğunun düşünülmediğini ifade ediyor. 
Öte yandan, Philadelphia kentinde son dönemde silahlı saldırı ve çatışma vakalarında artış görüldüğü bildirildi. Saldırının yaşandığı hafta sonunda, cuma gecesinden itibaren şehrin farklı yerlerinde yaşanan silahlı saldırı olaylarında 26 kişinin daha kurşunların hedefi olduğu, bunlardan 4'ünün hayatını kaybettiği belirtildi. 
(AA/AK/HÖ)
 

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