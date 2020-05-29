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Abd\'de Ohio Eyaleti De Şiddet Olaylarına Sahne Oldu

COLUMBUS\'TA SİYAHİ AMERİKALI GEORGE FLOYD\'UN POLİS ŞİDDETİYLE ÖLDÜRÜLMESİNİ PROTESTO EDEN 400 KADAR GÖSTERİCİ POLİSLE ÇATIŞMAYA GİRDİ

29 Mayıs 2020 Cuma 14:22
Abd\'de Ohio Eyaleti De Şiddet Olaylarına Sahne Oldu
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COLUMBUS'TA SİYAHİ AMERİKALI GEORGE FLOYD'UN POLİS ŞİDDETİYLE ÖLDÜRÜLMESİNİ PROTESTO EDEN 400 KADAR GÖSTERİCİ POLİSLE ÇATIŞMAYA GİRDİ

Columbus, 29 Mayıs 20 : ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesi üzerine Ohio eyaletinin Columbus kentinde düzenlenen gösteri de şiddet olaylarına dönüştü. 

Eyalette çıkan Columbus Dispatch gazetesi, Columbus'ta 400 kadar göstericinin polisle çatışmaya girdiğini ve şehrin ana caddelerindeki kavşakları saatlerce kapattığını yazdı. 

Çatışmadan önce göstericilerin polise su şişesi gibi nesneler atmaya başladığı, polisin buna göz yaşartıcı gazla yanıt verdiği belirtilirken, basında bazı göstericilerin girmeye çalıştığı Ohio parlamento binasının kırılmış pencerelerinin fotoğrafları paylaşıldı. 

Columbus polisi ve Ohio Karayolu Devriyesi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. 

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Columbus Belediye Başkanı Andrew Ginther, olaylardan önce Twitter'da "Bazı bölge sakinlerinin neden öfkeli olduğunu ve sokaklara döküldüğünü anlıyorum. Birçok kez ırkçılığın ülkede, eyalette ve burada Columbus'ta var olduğunu dile getirdim. Nerede görürsek görelim ırkçılığın üzerine gitmeye bağlıyız. Barışçıl gösterilere saygı duyuyorum ve bölge sakinlerinden bu gece ve her gece eylemlerinde barışçıl kalmayı sürdürmelerini istiyorum." paylaşımını yapmıştı. 

FLOYD'UN "NEFES ALAMIYORUM" FERYADI, POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI

46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü Minneapolis'teki gösterilerin 3. gecesinde bir polis merkezi ateşe verilmiş ve bazı iş yerleri yağmalanmıştı.

(AA/HUR/HA)
 

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