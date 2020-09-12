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Abd\'de New York\'un Geleceğinden Endişe Duyan 150 Büyük Şirketten Uyarı

 

12 Eylül 2020 Cumartesi 10:08
Abd\'de New York\'un Geleceğinden Endişe Duyan 150 Büyük Şirketten Uyarı
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New  York, 12 Eylül 20 (.): ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomisi kötüye giden ve suç oranları artan New York'un geleceğinden endişe eden 150'den fazla büyük şirket, Belediye Başkanı Bill de Blasio'ya kentin ''çöküşünü'' durdurmak için daha kararlı adımlar atması çağrısında bulundu.

Salgından en fazla etkilenen kentlerden biri olan ABD'nin finans merkezi New York, ciddi ekonomik sorunlarla boğuşuyor. 

Aralarında Goldman Sachs, Mastercard ve Nasdaq'ın da olduğu 150'den fazla şirket, New York Belediye Başkanı de Blasio'ya mektup göndererek, kentin güvenliğinden ve ''çöküşünden'' duyduğu endişeyi dile getirdi. 

 Artan suç oranlarının ve yaşam kalitesini düşüren sorunların, ekonomik iyileşmeyi tehlikeye atacağı uyarısı yapan şirketler, sorunların çözümü için daha kararlı adımlar atılması çağrısı yaptı. 

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Bütçe kesintisi nedeniyle çöp toplama gibi temel hizmetleri azaltan kent, gelecek iki yılda 9 milyar dolar bütçe açığı riski ile karşı karşıya ve ilerleyen haftalarda ise 22 bin çalışanını işten çıkarmak zorunda kalabilir.

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından polis reformları kapsamında polis departmanının bütçesinde 1 milyar dolar kesintiye giden New York kentinde, silahlı şiddet ve hırsızlık gibi suç oranları da artış gösterdi.  

Kamu güvenliği konusunda yaygın bir endişenin bulunduğuna dikkat çekilen mektupta, ''Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ziyaretçilerimizin güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına geri döneceklerine dair güçlü ve tutarlı bir mesaj göndermemiz gerek. Kentin güvenliği ve yaşanabilirliği endişeleri hızlı bir şekilde giderilmediği sürece kente dönüşler de yavaş olacak.'' denildi. 

Çok sayıda kişinin işsiz olduğu ve evsiz kalma riskinin de bulunduğuna dikkat çekilen mektupta, şirketler gerekli hizmetlerin sağlanması konusunda yardım teklif etti. 

New York Belediye Başkanı de Blasio ise 150'den fazla şirkete, kentin federal yardıma ve uzun vadeli borçlanmaya ihtiyaç duyduğu cevabını verdi.

(AA/TUĞ/HA)

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