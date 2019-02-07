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Abd\'de Müslüman İdam Mahkumu İçin İmam Görevlendirilmesi Tartışması

FEDERAL TEMYİZ MAHKEMESİ, ALABAMA EYALETİNİN, İNFAZ ODASINDA PAPAZ YERİNE İMAM GÖREVLENDİRMEYE İZİN VERMEYEREK MÜSLÜMAN MAHKUMUN HAKLARINI İHLAL EDİP ETMEDİĞİNİ DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA İDAMIN İNFAZINI DURDURDU

Abd\'de Müslüman İdam Mahkumu İçin İmam Görevlendirilmesi Tartışması

FEDERAL TEMYİZ MAHKEMESİ, ALABAMA EYALETİNİN, İNFAZ ODASINDA PAPAZ YERİNE İMAM GÖREVLENDİRMEYE İZİN VERMEYEREK MÜSLÜMAN MAHKUMUN HAKLARINI İHLAL EDİP ETMEDİĞİNİ DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA İDAMIN İNFAZINI DURDURDU

07 Şubat 2019 Perşembe 08:44
Abd\'de Müslüman İdam Mahkumu İçin İmam Görevlendirilmesi Tartışması
FEDERAL TEMYİZ MAHKEMESİ, ALABAMA EYALETİNİN, İNFAZ ODASINDA PAPAZ YERİNE İMAM GÖREVLENDİRMEYE İZİN VERMEYEREK MÜSLÜMAN MAHKUMUN HAKLARINI İHLAL EDİP ETMEDİĞİNİ DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA İDAMIN İNFAZINI DURDURDU

Montgomery, 7 Şubat 19 : ABD\'de federal temyiz mahkemesi, Alabama eyaletinin, infaz odasında papaz yerine imam görevlendirmeye izin vermeyerek Müslüman bir mahkumun haklarını ihlal edip etmediğine hükmetmek için idamı durdurdu.

11. Bölge İstinaf Mahkemesi, uzun süre önce bir genci öldürmekten idama mahkum edilen 42 yaşındaki Müslüman mahkum DominiqueRay\'in perşembe gecesi planlanan infazından bir gün önce infazı engelleme kararı aldı.

Mahkemenin kararında, infaz odasında Hristiyan mahkumların ihtiyaçları için papaz bulunduran Alabama eyaletinin, Müslüman ve diğer dinlere mensup kişilere bu ayrıcalığı tanımayı kabul etmeyerek anayasa hükümlerine aykırı hareket etmiş göründüğü ifadesi kullanıldı.

Dominique Ray, zehirli iğneyle infazı sırasında cezaevi papazının yanında dua etmesine karşı çıkarak işlem sırasında yanında bir imamın bulunmasını talep etmişti. Ray\'in talebi, infaz odasına sadece cezaevi çalışanlarını girebileceği gerekçesiyle reddedilmişti.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi\'nin Alabama Şubesi, Ray\'in talebini haklı bulduğu açıklayarak istinat mahkemesinin kararından duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Dominique Ray, 1995 yılında 15 yaşındaki TiffanyHarville\'yi bıçaklayarak öldürmekten idama mahkum olmuştu.

(AA/AK/FEZ)
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