Abd\'de Küçük Uçak Evin Üzerine Düştü.. 5 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Yorba Linda, 4 Şubat 19 : ABD\'nin California eyaletinde küçük uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Güney California\'nın Orange County emniyet yetkilisi Cory Martino, sadece pilotun bulunduğu küçük uçağın Yorba Linda kentinde bir evin üzerine düşmesi nedeniyle pilotun ve evdeki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Martino, düşen uçağın parçalarının etrafa saçıldığını ve caddede bir çukur oluştuğunu söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA/AK/FEZ)