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Abd\'de Kovid-19\'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 205 Bin 503\'e Yükseldi

New York, 23 Eylül 20 : ABD\'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 926 artarak 205 bin 503\'e çıktı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 18:30
Abd\'de Kovid-19\'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 205 Bin 503\'e Yükseldi
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New York, 23 Eylül 20 : ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 926 artarak 205 bin 503'e çıktı.
ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 51 bin 123 artışla 7 milyon 98 bin 766'ya ulaştı.
Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 926 artarak 205 bin 503'e yükseldi.
Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 347 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 99 milyon 687 bini aştı.

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ABD'Yİ HİNDİSTAN VE BREZİLYA İZLİYOR
En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 5 milyon 664 bin 527 vakayla Hindistan ve 4 milyon 595 bin 335 vakayla Brezilya izliyor.
ABD genelinde 793 bin 600 vakayla Kaliforniya listenin başında bulunurken, bu eyaleti 751 bin 571 vakayla Teksas ve 687 bin 909 vakayla Florida takip ediyor.
Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 184 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.
(AA/AK/HÖ)
 

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