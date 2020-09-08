banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1092
ALTIN
462.523
DOLAR
7.4636
STERLİN
9.7582
EURO
8.7997
Dua etsinler de seçime katılım %50’nin altında kalmasın
Dua etsinler de seçime katılım...
Kapanınca kurtulacak mıyız?
Kapanınca kurtulacak mıyız?
Tatar evini pandemi hastanesi yapsın
Tatar evini pandemi hastanesi yapsın
Krizi yönetemiyoruz!
Krizi yönetemiyoruz!
banner364

Abd\'de Kovid-19\'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 193 Bin 587\'ye Çıktı

New York, 8 Eylül 20 : ABD\'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 328 artarak 193 bin 587\'ye çıktı.

08 Eylül 2020 Salı 17:56
Abd\'de Kovid-19\'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 193 Bin 587\'ye Çıktı
banner337
banner351

New York, 8 Eylül 20 : ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 328 artarak 193 bin 587'ye çıktı.
ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 249 artışla 6 milyon 486 bin 438'e ulaştı.
Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 328 artarak 193 bin 587'ye çıktı.
Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 758 bini, yapılan test sayısı 88 milyon 67 bini geçti.

banner341
ABD'Yİ HİNDİSTAN VE BREZİLYA İZLİYOR
En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 284 bin 103 vakayla Hindistan, 4 milyon 147 bin 794 vakayla Brezilya izliyor.
ABD genelinde ise 741 bin 486 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 668 bin 787 vakayla Teksas ve 648 bin 269 vakayla Florida takip ediyor.
Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 91 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.
(AA/ÖZ/HA)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Arttı
Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Arttı
Forbes: Trump Son 1 Yılda 600 Milyon Dolar Servet Kaybetti
Forbes: Trump Son 1 Yılda 600 Milyon Dolar Servet Kaybetti
Rusya'nın
Rusya'nın "kafkas-2020" Tatbikatına 9 Ülke Katılacak
Almanya'da Uyuşturucu Bağlantılı Suçlarda Artış
Almanya'da Uyuşturucu Bağlantılı Suçlarda Artış
Bm'den Muhalif Navalnıy'ın Zehirlenmesine İlişkin Rusya'ya
Bm'den Muhalif Navalnıy'ın Zehirlenmesine İlişkin Rusya'ya "soruşturma Başlat" Çağrısı
Endonezya'da Kovid-19'a Karşı Farkındalığı Artırmak İçin Tabutla Yürüdüler
Endonezya'da Kovid-19'a Karşı Farkındalığı Artırmak İçin Tabutla Yürüdüler
Sudan’dan Sel Mağdurları İçin “acil Yardım Çağrısı”
Sudan’dan Sel Mağdurları İçin “acil Yardım Çağrısı”
Oecd: Okulların Kapatılmasından Kaynaklanan Beceri Kaybı Geleceğimizi Olumsuz Etkileyecek
Oecd: Okulların Kapatılmasından Kaynaklanan Beceri Kaybı Geleceğimizi Olumsuz Etkileyecek
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Sınırlarını Turistlere Açmalarının
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Sınırlarını Turistlere Açmalarının "gerekli Risk" Olduğunu Söyledi
Macron, 6 Akdeniz Ülkesini Korsika Adası'nda Topluyor, Gündem Türkiye
Macron, 6 Akdeniz Ülkesini Korsika Adası'nda Topluyor, Gündem Türkiye

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim