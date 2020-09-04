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Abd\'de Kovid-19\'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 191 Bin 114\'e Yükseldi

New York, 4 Eylül 20 : ABD\'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1100 artarak 191 bin 114\'e çıktı.

04 Eylül 2020 Cuma 19:01
Abd\'de Kovid-19\'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 191 Bin 114\'e Yükseldi
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New York, 4 Eylül 20 : ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1100 artarak 191 bin 114'e çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının kaydedildiği ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 44 bin 362 artışla 6 milyon 336 bin 138'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1100 artarak 191 bin 114'e çıktı.

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Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 575 bini, yapılan test sayısı ise 84 milyon 888 bini geçti.

ABD'Yİ BREZİLYA VE HİNDİSTAN İZLİYOR

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 46 bin 150 vakayla Brezilya, 3 milyon 948 bin 594 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 726 bin 377 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, burayı 655 bin 980 vakayla Teksas ve 637 bin 13 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 59 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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