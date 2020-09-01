banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1085
ALTIN
467.464
DOLAR
7.3495
STERLİN
9.8875
EURO
8.7837
Eğitime endişe hakim
Eğitime endişe hakim
Meclise bir gün de hayvanları sokalım!
Meclise bir gün de hayvanları...
Tatar’ı böyle kabul edeceğiz artık...
Tatar’ı böyle kabul edeceğiz artık...
Bize de dua et Ersin Tatar
Bize de dua et Ersin...
banner355

Abd\'de Kovıd-19\'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 187 Bin 825\'e Yükseldi

Washington, 1 Eylül 20 (TAK): ABD\'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 593 artarak 187 bin 825\'e çıktı.

01 Eylül 2020 Salı 18:06
Abd\'de Kovıd-19\'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 187 Bin 825\'e Yükseldi
banner337
banner351

Washington, 1 Eylül 20 (TAK): ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 593 artarak 187 bin 825'e çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 38 bin 151 artışla 6 milyon 213 bin 751'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 593 artarak 187 bin 825'e çıktı.

banner341
Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 457 bini, yapılan test sayısı ise 82 milyon 627 bini geçti.

ABD'Yİ BREZİLYA VE HİNDİSTAN İZLİYOR

Öte yandan en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 910 bin 901 vakayla Brezilya, 3 milyon 715 bin 931 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 712 bin 351 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 642 bin 721 vakayla Teksas ve 623 bin 471 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 30 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

(AA/FG)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyada Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 18 Milyonu Geçti
Dünyada Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 18 Milyonu Geçti
Avustralya'da İki Piton Yılanı Mutfak Tavanını Çökertti
Avustralya'da İki Piton Yılanı Mutfak Tavanını Çökertti
Beyaz Saray, Kovid-19 Önlemleri Altında Yeniden Ziyaretçilere Açılıyor
Beyaz Saray, Kovid-19 Önlemleri Altında Yeniden Ziyaretçilere Açılıyor
İsrail Askerleri Filistinli Yaşlı Adama Şiddet Uyguladı
İsrail Askerleri Filistinli Yaşlı Adama Şiddet Uyguladı
Kushner'den
Kushner'den "israıl'le Normalleşmek İsteyen Başka Bir Ülkenin Daha Olduğu" İddiası
Charlıe Hebdo'dan Yine Hz. Muhammed'e Hakaret İçerikli Karikatür
Charlıe Hebdo'dan Yine Hz. Muhammed'e Hakaret İçerikli Karikatür
Yunanistan Savaş Uçağı Almak İçin Fransa İle Masaya Oturdu
Yunanistan Savaş Uçağı Almak İçin Fransa İle Masaya Oturdu
Dünya Genelinde Yeni Tip Koronavirüs Vaka Sayısı 25 Milyon 644 Bini Aştı
Dünya Genelinde Yeni Tip Koronavirüs Vaka Sayısı 25 Milyon 644 Bini Aştı
Küresel Isınma Nedeniyle Buzul Göllerinin Alanı 28 Yılda Yüzde 51 Arttı
Küresel Isınma Nedeniyle Buzul Göllerinin Alanı 28 Yılda Yüzde 51 Arttı
Almanya'da 2. Dünya Savaşı’ndan Kalma Patlamamış Bomba Bulundu
Almanya'da 2. Dünya Savaşı’ndan Kalma Patlamamış Bomba Bulundu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim