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Abd\'de Kovid-19\'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 186 Bin 875\'e Yükseldi

Washıngton, 31 Ağustos 20 : ABD\'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 889 artarak 186 bin 875\'e çıktı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:30
Abd\'de Kovid-19\'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 186 Bin 875\'e Yükseldi
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Washıngton, 31 Ağustos 20 : ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 889 artarak 186 bin 875'e çıktı.
ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 43 bin 347 artışla 6 milyon 141 bin 57'ye ulaştı.
Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 889 artarak 186 bin 875'e çıktı.
Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 409 bini, test yapılanlar ise 81 milyon 107 bini geçti.

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ABD'Yİ BREZİLYA VE HİNDİSTAN İZLİYOR
Öte yandan en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 846 bin 965 vakayla Brezilya, 3 milyon 566 bin 555 vakayla Hindistan izliyor.
ABD genelinde ise 702 bin 49 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken bunu 635 bin 898 vakayla Teksas ve 619 bin 3 vakayla Florida takip ediyor.
Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 12 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.
(AA/AK/ÖK)
 

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