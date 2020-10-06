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Abd\'de Kovid-19\'dan Ölenlerin Sayısı 215 Bini Geçti

New York, 6 Ekim 20 : ABD, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

06 Ekim 2020 Salı 17:50
Abd\'de Kovid-19\'dan Ölenlerin Sayısı 215 Bini Geçti
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New York, 6 Ekim 20 : ABD, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 42 bin 606 artışla 7 milyon 681 bin 202'ye çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 467 artarak 215 bin 96'ya yükseldi.

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Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 895 bini, yapılan test sayısı da 112 milyon 520 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 835 bin 971 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 809 bin 560 vakayla Teksas ve 717 bin 874 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 318 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 687 bini geçen vakayla Hindistan ve 4 milyon 940 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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