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Abd\'de Kovid-19\'dan Ölenlerin Sayısı 211 Bin 833\'e Yükseldi

New York, 1 Ekim 20 : ABD\'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 998 artarak 211 bin 833\'e çıktı.

01 Ekim 2020 Perşembe 18:42
Abd\'de Kovid-19\'dan Ölenlerin Sayısı 211 Bin 833\'e Yükseldi
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New York, 1 Ekim 20 : ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 998 artarak 211 bin 833'e çıktı.
ABD, dünya genelinde Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 44 bin 958 artışla 7 milyon 453 bin 24'e ulaştı.
Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 998 artarak 211 bin 833'e yükseldi.
Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 701 bini, yapılan test sayısı 107 milyon 565 bini geçti.

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Eyaletlere bakıldığında 819 bin 524 vakayla California listenin başında bulunurken bunu 787 bin 271 vakayla Teksas ve 706 bin 516 vakayla Florida takip ediyor.
Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 246 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.
ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 323 binden fazla vakayla Hindistan ve 4 milyon 813 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.
(AA/AK/FEZ)
 

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