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Abd\'de Kovid-19\'a Karşı "evde Kal" Uygulamasıyla 230 Binden Fazla Ölüm Engellendi

New York, 19 Mayıs 20 : ABD’de yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde

19 Mayıs 2020 Salı 15:04
Abd\'de Kovid-19\'a Karşı
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New York, 19 Mayıs 20 : ABD’de yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "evde kal" talimatına uyulmasının 230 binden fazla kişinin ölümünü engellediği ortaya çıktı.
Drexel Üniversitesi Dornsife Halk Sağlığı Okulu tarafından yapılan araştırmada, evde kalınmasının ve sosyal mesafe kuralına uyulmasının salgının yayılmasına etkisi incelendi.
Araştırmada, evde kalınmasının büyük olasılıkla 232 bin 878 can kaybını önlediği ve 2,1 milyon kişinin hastaneye kaldırılmasının önüne geçtiği kaydedildi.
Dornsife Halk Sağlığı Okulu Dekanı Jennifer Kolker, salgında evde hiçbir şey yapmıyor gibi görünen insanların aslında hayat kurtardığına dikkat çekerek “Bu araştırma her bir bireyin salgınla mücadeleye katkısının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.” dedi.
NEW YORK'TA 24 BİNDEN FAZLA ÖLÜM ÖNLENDİ

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Araştırmacılar, salgından en fazla etkilenen New York'ta, 23 Mart'tan bu yana "evde kal" emrinin uygulanması sonucu 24 binden fazla hayatın kurtulduğunu, 250 bine yakın kişinin hastaneye kaldırılmasının önüne geçildiğini vurguladı.
19 Mart'tan bu yana "evde kalma" talimatı uygulanan salgının ilk yayıldığı bölgelerden California’da ise en kötü ihtimalle yaklaşık 40 bin kişinin ölümünün önüne geçildiği tahmininde bulunuldu.
Büyük Şehirler Sağlık Koalisyonu ile yürütülen çalışmanın en büyük 30 şehre odaklandığına işaret edilerek bu nedenle "evde kal" talimatıyla ülke genelinde büyük ölçüde daha fazla hayatın kurtarıldığına dikkat çekildi.
(AA/ÖZ/HA)
 

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