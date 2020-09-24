Abd\'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklenmedik Şekilde Arttı

ÜLKEDE İLK KEZ İŞSİZLİK MAAŞI TALEBİNDE BULUNANLARIN SAYISI, GEÇEN HAFTA 4 BİN KİŞİ ARTARAK 870 BİNE YÜKSELDİ - BEKLENTİLERİN AKSİNE ARTIŞ GÖSTEREN VERİNİN, 840 BİN OLMASI TAHMİN EDİLİYORDU

Washington, 24 Eylül 20 : ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Eylül ile biten haftada beklenmedik şekilde artarak 870 bine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 19 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 870 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren verinin, söz konusu dönemde 840 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.



İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 860 binden 866 bine revize edildi.Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 35 bin 250 kişi azalarak 878 bin 250'ye geriledi.Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 12 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 167 bin azalarak 12 milyon 580 bine düştü.Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen ekonomideki toparlanmanın hükümet fonlarının azalmasıyla birlikte hız kestiğini belirtti.(AA/ÖZ/HA)