banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105360
ALTIN
377.630
DOLAR
6.8128
STERLİN
8.4043
EURO
7.5343
banner339
Mültüci tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Havuza düşen 16 aylık bebek yoğun bakımda
SORUMSUZ BAKICI TUTUKLANDI
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
KÜRESEL SALGINDA BİLANÇO
EL-SEN: “Kurumu özerk bir yapıya kavuşturacağız”
ELSEN'DEN AÇIKLAMA

Abd\'de Geçen Hafta 2,1 Milyon Kişi İşsizlik Maaşı Başvurusunda Bulundu

Washington, 28 Mayıs 20 (.): ABD\'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Mayıs ile biten haftada 2 milyon 123 bin olurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle son 10 haftada toplam 40 milyon 746 bine ulaştı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 19:05
Abd\'de Geçen Hafta 2,1 Milyon Kişi İşsizlik Maaşı Başvurusunda Bulundu
banner337
banner345

Washington, 28 Mayıs 20 (.): ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Mayıs ile biten haftada 2 milyon 123 bin olurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle son 10 haftada toplam 40 milyon 746 bine ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 23 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 323 bin kişi azalarak 2 milyon 123 bin oldu.

Önceki haftalara göre düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 2 milyon 100 bin olması yönündeydi.

banner341
İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 2 milyon 438 binden 2 milyon 446 bine revize edildi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 10 haftada toplam 40 milyon 746 bin olarak hesaplandı. 

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 436 bin kişi azalarak 2 milyon 608 bine geriledi.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 16 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya göre 3 milyon 860 bin kişi azalarak 21 milyon 52 bine düştü.

(AA/FEZ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'da Silahlı Saldırılarda En Az 60 Kişi Öldü
Nijerya'da Silahlı Saldırılarda En Az 60 Kişi Öldü
Abd'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 102 Bini Aştı
Abd'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 102 Bini Aştı
Hollanda'da Covıd-19'dan Ölenlerin Sayısı 5 Bin 903'e Yükseldi
Hollanda'da Covıd-19'dan Ölenlerin Sayısı 5 Bin 903'e Yükseldi
Dünya Genelinde Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 5 Milyon 792 Bini Aştı
Dünya Genelinde Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 5 Milyon 792 Bini Aştı
Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Ve Vakalar Arttı
Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Ve Vakalar Arttı
Nijerya’da 4 Yılda Kaçırılanlar İçin 11 Milyon Dolar Fidye Ödendi
Nijerya’da 4 Yılda Kaçırılanlar İçin 11 Milyon Dolar Fidye Ödendi
Leonardo Dicaprio'dan Afrika'daki Gorillere Yardım
Leonardo Dicaprio'dan Afrika'daki Gorillere Yardım
İspanya'da Foto Muhabirlerinden La Liga Ve Kulüplere Protesto
İspanya'da Foto Muhabirlerinden La Liga Ve Kulüplere Protesto
Belçika'da Sokakta İnsanlara Tüküren Kişiye Hapis Cezası
Belçika'da Sokakta İnsanlara Tüküren Kişiye Hapis Cezası
Zimbabve'de Kovid-19 Vaka Sayısı Bir Günde İki Kattan Fazla Arttı
Zimbabve'de Kovid-19 Vaka Sayısı Bir Günde İki Kattan Fazla Arttı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim