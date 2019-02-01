Abd\'de Gazlı İçecek Reklamlarına Sağlık Uyarısı Mahkemeden Döndü

TEMYİZ MAHKEMESİ, SAN FRANCİSCO EYALETİNİN GAZLI VE ŞEKERLİ İÇECEK REKLAMLARINA SAĞLIK UYARISI KOYMA ZORUNLULUĞU GETİREN DÜZENLEMESİNİ "TİCARİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İHLAL ETTİĞİ" GEREKÇESİYLE İPTAL ETTİ



San Fransisco, 1 Şubat 19 (.): ABD\'de San Francisco eyaletinin gazlı ve şekerli içecek reklamlarına sağlık uyarısı koyma zorunluluğu getiren düzenlemesi federal mahkeme tarafından iptal edildi.



Büyük içecek şirketlerinin perakende ve reklam firmalarıyla birlikte açtıkları davada, ABD 9. Bölge Temyiz Mahkemesi, San Francisco eyalet meclisinin aldığı kararın "ticari ifade özgürlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle yürütmesini durdurdu.



Kararda, eyaletin reklamlara sağlık uyarısı olarak konulmasını zorunlu kıldığı "şekerli içeceklerin obeziteye ve diğer hastalıklara yol açacağı" ibaresinin kesin bir bilgi sayılamayacağı belirtildi. Mahkeme, bu konuda, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin "şekerin aşırı miktarlarda tüketilmediği takdirde güvenli bir gıda olduğu" yönündeki değerlendirmesine dikkati çekti.



Karar sonrası, dava, yeniden görülmek üzere ilk derece mahkemesine geri gönderilecek.



(AA/HÖ)





