Abd\'de Demokratlar Trump\'ın Kenosha Ziyaretine Tepkili

Washıngton, 31 Ağustos 20 : ABD'de Demokratlar, geçen hafta bir siyahinin polis tarafından sırtından 7 el ateşle vurulduğu Kenosha kentini ziyaret edecek ABD Başkanı Donald Trump'a "kente gelme" mesajı verdi.

ABD'de polis şiddeti ve ırk ayrımcılığına yönelik tartışmalar, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde bir siyahinin vurulmasıyla alevlenmiş durumda.

Kentte polis şiddetine karşı gösteriler zaman zaman devam ederken, Beyaz Saray, Başkan Trump'ın salı günü kenti ziyaret edeceğini açıkladı.

Beyaz Saray'ın açıklamasının hemen ardından art arda açıklamalar yapan Demokratlar, Kenosha'daki olayların asıl müsebbibinin Trump olduğunu ve Başkan'ın bu kente gitmesinin anlamsız olduğunu savundu.

MSNBC kanalına bir mülakat veren Demokrat Başkanı Adayı Joe Biden, Kenosha'daki olaylar konusunda Trump'a yüklenerek, "O sadece daha fazla şiddeti büyütüyor, azaltmıyor ve bunun siyaseten kendine yaradığını düşünüyor." yorumunu yaptı.

"TRUMP'IN ZİYARETİ İŞLERİ DAHA DA KÖTÜ HALE GETİRİR"



CNN'e konuşan Wisconsin Vali Vekili Demokrat Mandela Barnes, "Onlar (Cumhuriyetçiler), kendi kongrelerinde Kenosha'da olan olayları daha fazla ayrışma konusu yaparak kullandılar. Şimdi Başkan'ın önceki açıklamalarını da düşününce buraya gelmesinin nasıl bir yararı olacak bilmiyorum; açıkçası şu anda buna hiç ihtiyacımız yok." değerlendirmesini yaptı.Öte yandan Demokrat Kongre üyesi Karen Bass da bir açıklama yaparak, "Trump'ın ziyareti sadece işleri daha da kötü hale getirir. Bu ziyareti ateşe körükle gitmek demektir." ifadesini kullandı.Kenosha kentinde gösterilere devam eden "Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir)" grubu da bir açıklama yaparak Trump'ın ziyaretine karşı olduklarını dile getirdi.Geçen hafta pazar günü bir polisin sırtından 7 el ateş ederek yaraladığı siyahi Jacob Blake'in belden aşağısının felçli kaldığı ve bir daha yürümesinin çok zor olduğu açıklanmıştı.ABD'de mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde yaklaşık bir ay süren yoğun ve şiddet içerikli protestolar yaşanmıştı.(AA/AK/HÖ)