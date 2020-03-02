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Abd\'de Bodrum Katında Yaşayan 25 Yaşında Timsah Bulundu

Ankara, 2 Mart 20 : ABD\'nin Ohio eyaletinde bir apartmanın bodrum katında 1,5 metre uzunluğunda ve 25 yaşında bir timsah bulundu.

Abd\'de Bodrum Katında Yaşayan 25 Yaşında Timsah Bulundu

Ankara, 2 Mart 20 : ABD\'nin Ohio eyaletinde bir apartmanın bodrum katında 1,5 metre uzunluğunda ve 25 yaşında bir timsah bulundu.

02 Mart 2020 Pazartesi 11:02
Abd\'de Bodrum Katında Yaşayan 25 Yaşında Timsah Bulundu
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Ankara, 2 Mart 20 : ABD'nin Ohio eyaletinde bir apartmanın bodrum katında 1,5 metre uzunluğunda ve 25 yaşında bir timsah bulundu.

New York Post'un haberine göre, Ohio polisi, bodrum katında bir timsahın beslendiği yönündeki ihbar üzerine olay yerine gitti.

Yetkililer, 1,5 metre uzunluğundaki timsahın, içerisinde su ve su pompası bulunan bir teknede yaşadığını tespit etti. 

Madison Township ilçesindeki emniyet görevlisi DarrelBreneman, 17 yıldır polis olduğunu fakat bugüne dek böyle bir olayla karşılaşmadığını söyledi.

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Sahibi Dusty Rhoades, timsahı sürüngenlerin satıldığı bitpazarından aldığını belirterek, "Aldığımda 30 santim civarındaydı, o günden bugüne benimle." dedi.

Egzotik hayvan besleme ruhsatına sahip olmayan Rhoades, hayvanı gönüllü olarak yaban hayatı koruma memurlarına teslim etmeyi kabul ettiği için ifadeye çağrılmadı. 

Yapılan sağlık kontrolünde normalde daha büyük olması gereken timsahın yaşam koşulları nedeniyle küçük kaldığı belirlendi. 

Timsahın, Güney Carolina'da bir timsah koruma alanında yeni evine kavuşacağı kaydedildi. 

(AA/ÖZ/ŞEB)

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