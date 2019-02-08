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Abd\'de Bitkisel Hayattaki Kadının Tecavüze Uğradığı Hastane Kapatılacak

ARİZONA EYALETİNDE, YAKLAŞIK 10 YILDIR BİTKİSEL HAYATTA OLAN BİR KADININ TECAVÜZE UĞRAYIP DOĞUM YAPTIĞI HASTANE KAPANACAK

Abd\'de Bitkisel Hayattaki Kadının Tecavüze Uğradığı Hastane Kapatılacak

ARİZONA EYALETİNDE, YAKLAŞIK 10 YILDIR BİTKİSEL HAYATTA OLAN BİR KADININ TECAVÜZE UĞRAYIP DOĞUM YAPTIĞI HASTANE KAPANACAK

08 Şubat 2019 Cuma 17:32
Abd\'de Bitkisel Hayattaki Kadının Tecavüze Uğradığı Hastane Kapatılacak
ARİZONA EYALETİNDE, YAKLAŞIK 10 YILDIR BİTKİSEL HAYATTA OLAN BİR KADININ TECAVÜZE UĞRAYIP DOĞUM YAPTIĞI HASTANE KAPANACAK

New York, 8 Şubat 19 (.): ABD\'nin Arizona eyaletinde, yaklaşık 10 yıldır bitkisel hayatta olan bir kadının tecavüze uğrayıp doğum yaptığı hastanenin kapatılacağı bildirildi.
Hacienda HealthCare Hastanesi\'nden yapılan açıklamada, tecavüz olayının ardından kurumun kapatılma kararı alındığı ve 37 hastanın başka bir hastaneye transfer edileceği bildirildi.
Söz konusu hastanede, boğulma tehlikesi geçirdikten sonra bitkisel hayata giren ve yaklaşık 10 yıldır bu durumda bulunan kadın, tecavüze uğrayarak hamile kalmış ve 29 Aralık\'ta doğum yapmıştı.
Cinsel taciz olayının ardından hastanenin eski çalışanlarından Nathan Sutherland isimli erkek hemşire hakkında cinsel istismar soruşturması başlatılmış ancak Sutherland, hakkındaki iddiaları kabul etmemişti.
(AA/TUĞ/GÜL)
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