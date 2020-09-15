banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1111
ALTIN
471.595
DOLAR
7.4683
STERLİN
9.6590
EURO
8.8495
Bunun adı sağlığı sabote etmektir!
Bunun adı sağlığı sabote etmektir!
Soruşturma açmaya bile korkuyorlar!
Soruşturma açmaya bile korkuyorlar!
Yok mu başka işiniz sizin?
Yok mu başka işiniz sizin?
Suç işleyen yargılanacak
Suç işleyen yargılanacak
banner364

Abd\'de Beyazları Öldürenlerin İdam Cezaları Daha Fazla İnfaz Edildi

Washington, 15 Eylül 20 (TAK): ABD\'de beyazları öldürenlere verilen idam cezalarının siyahileri öldürenlere göre daha sık infazla sonuçlandığı tespit edildi.

15 Eylül 2020 Salı 19:10
Abd\'de Beyazları Öldürenlerin İdam Cezaları Daha Fazla İnfaz Edildi
banner337
banner351

Washington, 15 Eylül 20 (TAK): ABD'de beyazları öldürenlere verilen idam cezalarının siyahileri öldürenlere göre daha sık infazla sonuçlandığı tespit edildi.
ABD Ölüm Cezası Bilgi Merkezinin (DPIC) yayımladığı rapora göre, ülkede ölüm cezasının yeniden uygulamaya konulduğu 1977'den bu yana beyaz birinin cinayetinden suçlu bulunan 295 siyahi sanığın idam cezası infaz edildi. Bununla birlikte beyazlardan çok daha fazla cinayet kurbanı olan siyahileri öldürmekten suçlu bulunan sadece 21 beyaz sanık idam edildi.
DPIC Başkanı Robert Dunham, yaptığı açıklamada, beyazları öldürenlerin siyahileri öldürenlere göre daha fazla idama mahkum edildiğini belirterek, elde edilen verilerin tarihten gelen aynı olgudan kaynaklandığına işaret etti. Dunham, idam cezasının ABD'nin kölelik, linç ve ırkçı şiddet geçmişiyle bağlantılı olduğunu ifade etti.

banner341
DPIC'den Ngozi Ndulue, raporla ilgili yaptığı açıklamada, siyahilerin cinayet mağduru olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ancak yöneltilen suçlardan temizlenme konusunda hizmet alma olasılıklarının daha düşük olduğu bir sistem yaratıldığını belirtti.
(AA/AK/HÖ)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vietnam Mahkemesinden, İngiltere'de Bir Tırda Bulunan Cesetlerle Bağlantılı 4 Kişiye Hapis Cezası
Vietnam Mahkemesinden, İngiltere'de Bir Tırda Bulunan Cesetlerle Bağlantılı 4 Kişiye Hapis Cezası
Trump, 2017'de Esed'e Suikast Emri Vermek İstediğini Açıkladı
Trump, 2017'de Esed'e Suikast Emri Vermek İstediğini Açıkladı
Güney Afrika'da 12 Milyon Kişi Kovid-19'a Yakalanmış Olabilir
Güney Afrika'da 12 Milyon Kişi Kovid-19'a Yakalanmış Olabilir
Bm Suriye Araştırma Komisyonundan Esed Rejimine Yeni
Bm Suriye Araştırma Komisyonundan Esed Rejimine Yeni "savaş Suçu" Suçlaması
Akdeniz'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Lastik Botun Batması Sonucu 24 Kişi Öldü
Akdeniz'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Lastik Botun Batması Sonucu 24 Kişi Öldü
Abd'de Kovid-19'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 199 Bin 148'e Çıktı
Abd'de Kovid-19'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 199 Bin 148'e Çıktı
Yunanistan, Mısır İle Yaptığı Kısmi Deniz Yetki Anlaşmasını Tamamlamak İstiyor
Yunanistan, Mısır İle Yaptığı Kısmi Deniz Yetki Anlaşmasını Tamamlamak İstiyor
Nato Karargahı'ndaki Teknik Toplantı Başladı
Nato Karargahı'ndaki Teknik Toplantı Başladı
İran Hükümet Sözcüsü'nden Trump'ın Saldırı Tehdidine Tepki:
İran Hükümet Sözcüsü'nden Trump'ın Saldırı Tehdidine Tepki: "herhangi Bir Stratejik Hata Durumunda İran Direnişi Cevabını Verecek"
İsrail Ve BAE Arasındaki Anlaşma Washington’da Bugün İmzalanıyor
İsrail Ve BAE Arasındaki Anlaşma Washington’da Bugün İmzalanıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim