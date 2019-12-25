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Abd\'de Banka Soyguncusu "mutlu Noeller" Diye Bağırarak Paraları Etrafa Saçtı

Ankara, 25 Aralık 19 : ABD\'nin Colorado eyaletinde bir banka soyguncusu

Abd\'de Banka Soyguncusu "mutlu Noeller" Diye Bağırarak Paraları Etrafa Saçtı

Ankara, 25 Aralık 19 : ABD\'nin Colorado eyaletinde bir banka soyguncusu

25 Aralık 2019 Çarşamba 09:44
Abd\'de Banka Soyguncusu

Ankara, 25 Aralık 19 : ABD'nin Colorado eyaletinde bir banka soyguncusu "Mutlu Noeller" diye bağırarak çaldığı paraları bankanın önünde havaya saçtı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, beyaz sakallı olduğu belirtilen 65 yaşındaki David WayneOliver'in bankadan çaldığı paralardan yaklaşık 10 bin doları yoldan geçenlerin üzerine saçtı.

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Soygunda banka çalışanlarının silahla tehdit edildiği ileri sürülürken polis, soygunda silah kullanıldığına dair ize rastlanmadığını açıkladı.

Görgü tanıkları, Oliver'in bankadan çıkar çıkmaz torbadan çıkardığı paraları havaya fırlatarak "Mutlu Noeller" diye bağırdığını aktardı. Yoldan geçenlerin topladıkları parayı bankaya iade ettiği kaydedildi.

Oliver'in olayın ardından bankanın yanındaki bir kahve dükkanına oturarak teslim olmayı beklediği ve olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

(AA/RU/ŞEB)
 

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