Abd’de Azil Maddeleri Senato\'ya Teslim Edildi

Lefkoşa, 16 Ocak 20 (.): Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azledilme gerekçeleriyle ilgili iki maddeyi imzaladı. Senato'daki yargılama sürecinde savcılık görevini yürütecek yedi üye daha sonra birlikte Senato binasına yürüdü ve azil gerekçelerinin yazılı olduğu dosyayı teslim etti.

Bugünkü tören, Temsilciler Meclisi'nin Senato'yu azil maddelerinin teslimi hakkında bilgilendirmesi anlamına geliyor. Azille ilgili gerekçelerin resmi sunumu yarın Temsilciler Meclisi'nin yedi üyesi tarafından Senato'da yapılacak.

Söz konusu yedi üye bunun için yarın yerel saatle 12.00'de Senato binasına yeniden gidecek. Daha sonra da yine yerel saatle 14.00'te, Senato'daki yargılama sürecini idare edecek olan Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts Senato'ya giderek yemin edecek. Roberts'ın yemininin ardından da yargılamada jüri vazifesi görecek her bir senatör tek tek tarafsızlık yemini edecek.

Böylece azil süreci artık yargılama safhası için Senato'ya resmen taşınmış olacak. Senato, yargılama sürecinde bir anlamda azil mahkemesine dönüşecek. Senato'daki esas oturumların gelecek Salı günü başlaması planlanıyor. Oturumlar iddia ve savunma tarafının açılış sunumlarıyla başlayacak.

Bu arada Pelosi'nin imzaları atarken kullandığı kalemler de hatıra olarak Kongre üyelerine verilecek. Amerika'daki önemli imza törenlerinde geleneksel olarak bu uygulama yapılabiliyor.

Trump Amerikan tarihinde hakkında azil yargılaması yürütülen sadece üçüncü başkan olacak.

TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI PELOSİ AZİL GEREKÇELERİNİ İMZALADI

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi azil gerekçelerini imzaladı

Pelosi azil maddelerine imza atarken yaptığı açıklamada, "Bugün tarih yazacağız. Başkan sorumlu tutulacak" ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi, Başkan Trump'ın azledilme gerekçeleriyle ilgili iki maddenin Senato'ya gönderilmesini gün içinde onaylamıştı. Başkan Trump’ın Ukrayna’dan kendisine siyasi fayda sağlayacak soruşturmalar yürütmesini istemesiyle bağlantılı iki azil maddesi Temsilciler Meclisi'nde geçen ay onaylamıştı. Bu maddelerden biri görevi kötüye kullanmak, diğeri ise Kongre’nin çalışmasını engellemekti.

Ancak Pelosi üç hafta boyunca bu maddeleri Senato’ya göndermeyerek sürecin yavaşlamasına neden oldu. Pelosi bu sürede Senato’nun Cumhuriyetçi lideri MitchMcConnell’danTrump’ın önde gelen yardımcılarının tanıklık etmesine ve Beyaz Saray belgeleri için celp gönderilmesine ikna etmeye çalıştı. Ancak McConnell önce Senato'daki sürecin başlaması, tanıklar konusuna daha sonra karar verilmesi yolundaki görüşünden geri adım atmadı.

Oylama sonunda bugün yapıldı ve iki azil maddesinin 193 ret oyuna karşın 228 oyla Senato'ya gönderilmesi onaylandı.

Temsilciler Meclisi Trump’ı azletmiş olsa da, Başkan’ın görevden alınıp-alınmayacağına Senato’daki yargılama sonucunda karar verilecek.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturmasının Senato’daki yargılama sürecinde savcılık görevi üstlenecek üyeleri de Çarşamba günü açıklamıştı.

Buna göre, Temsilciler Meclisi’ndeki soruşturmayı idare eren İstihbarat Komisyonu Başkan Adam Schiff ve azil maddelerini onaylayan Adalet Komisyonu Başkanı JerroldNadler, 7 kişilik ekibe başkanlık edecek. Hukuk kökenli kişilerden seçildiği gözlenen ekipte New York milletvekili HakeemJeffries, Teksas milletvekili SylviaGarcia, Florida milletvekili ValDemings, Colorado milletvekili JasonCrow ve California milletvekili ZoeLofgren da bulunuyor.

Pelosi, yargılamada savcılık görevini yürütecek üyeleri açıkladığı basın toplantısında, “Bugün önemli bir gün. Sözkonusu olan ABD Anayasası” ifadesini kullandı.

Pelosi’nin basın toplantısı yaptığı sırada Başkan Trump da Twitter üzerinden “Hiçbir Şey Yapmayan Demokratlar’dan yeni bir düzenbazlık” açıklamasını yaptı.

GRİSHAM

Beyaz Saray Sözcüsü StephanieGrisham da, “Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin bu sahte, gayrimeşru azil süreciyle başardığı tek şey, Amerika halkı yerine politikaya odaklandığını göstermek oldu. ‘Bunun acil ve ulusal güvenlik açısından hayati önemde olduğu’ yalanını söyledi çünkü maddeler geçtiğinde, siyasi destek toplamak için kötü bir çabayla bir ay boyunca bu maddeleri bekletti. Bugünkü açıklaması da hiçbir şeyi değiştirmiyor” dedi.BaşkanTrump’ın yanlış hiçbir şey yapmadığını ve tümüyle aklanmayı beklediğini vurgulayan Grisham açıklamasında, “Bu arada Başkan Trump bu ülkenin halkına büyük faydalar sağlayacak Çin Ticaret Anlaşması’nı imzaladıktan sonra da tüm Amerikalılar için çalışmaya devam edecek. Bunu yaparken Demokratlar ise sadece Başkan’ın aleyhinde çalışacak” ifadelerine yer verdi.

Senato'daki sürecin ne kadar süreceği belirsiz. Ancak isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan üst düzey yönetim yetkilileri, Senato'daki yargılamanın iki haftadan fazla sürmesini beklemediklerini söyledi.

Demokratlar Trump’a yakın en az dört ismin Senato'da tanık olarak dinlenmesini istiyor. Bunlar arasında eski güvenlik danışmanı John Bolton ve Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili MickMulvaney de var. Başkan Trump’ın isteğiyle bu iki isim de Temsilciler Meclisi’nde tanıklık etmedi ancak Bolton kendisine celp gönderilmesi halinde Senato’da tanıklık edeceğini belirtmişti.

100 üyeli Senato’da azınlık blokunda olan 47 senatörün dört Cumhuriyetçi’nin kendi taraflarına geçmesine ihtiyacı var. Ancak bu şekilde McConnell’ın yeni tanıkların dinlenmesine muhalefet etmesinin önüne geçilebilecek. Ancak Trump'ın görevinden azledilmesi için üçte ikilik çoğunluğa yani 67 senatörün oyuna ihtiyaç bulunuyor.

(VOA/TUĞ/ŞEB)