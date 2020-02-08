banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121015
ALTIN
303.893
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7540
EURO
6.5994
Bir Akıncı Manifestosu
Bir Akıncı Manifestosu
Örtülü belası!
Örtülü belası!
Akıncı’dan ılımlı mağdur siyaseti...
Akıncı’dan ılımlı mağdur siyaseti...
Karar Nisan’da: Kıbrıslı özne mi nesne mi?
Karar Nisan’da: Kıbrıslı özne mi...

Abd, Çin\'den Tahliye Ettiği Vatandaşlarını Karantina Merkezlerine Sevk Ediyor

San Dıego, 8 Şubat 20 : ABD, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin\'in Vuhan kentinden tahliye ettiği vatandaşlarını ülkede içinde askeri üslerde kurduğu karantina merkezlerine sevk ediyor.

Abd, Çin\'den Tahliye Ettiği Vatandaşlarını Karantina Merkezlerine Sevk Ediyor

San Dıego, 8 Şubat 20 : ABD, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin\'in Vuhan kentinden tahliye ettiği vatandaşlarını ülkede içinde askeri üslerde kurduğu karantina merkezlerine sevk ediyor.

08 Şubat 2020 Cumartesi 12:29
Abd, Çin\'den Tahliye Ettiği Vatandaşlarını Karantina Merkezlerine Sevk Ediyor

San Dıego, 8 Şubat 20 : ABD, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'in Vuhan kentinden tahliye ettiği vatandaşlarını ülkede içinde askeri üslerde kurduğu karantina merkezlerine sevk ediyor.
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) yapılan açıklamada, dün Vuhan'dan tahliye edilen 800'den fazla kişinin ülkeye ulaştığı bildirildi.
Açıklamada tahliye edilenlerin, ülkenin farklı yerlerindeki askeri üslerde kurulan karantina merkezlerine sevk edildiği belirtildi.
CDC Yüksek Riskli Hastalık Mikropları ve Hastalık Bilimi Direktör Yardımcısı Dr. Jennifer McQuiston, dün Texas eyaletine bağlı San Antonio şehrindeki Lackland Air Force Base'e inen tahliye uçağıdaki 100 kadar yolcunun üste müşahede altına alındığını, geri kalan yolcuların uçakla Nebraska eyaletinin Omaha şehrindeki Ulusal Muhafız Eğitim Üssü'nde kurulan karantina merkezine sevk edildiğini aktardı.
Öte yandan Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrindeki bir askeri üste kurulan karantina merkezinin de Vuhan'dan tahliye edilen 65 kişiyi kabul ettiği ifade edildi. San Diego'daki üsse çarşamba günü 160 kişiyi taşıyan bir tahliye uçağı inmişti.
Kaliforniya eyaletindeki March Hava İhtiyat Üssü ve Travis Hava Üssü'nde de Vuhan'dan gelen vatandaşlar için karantina merkezleri kurulmuştu.

banner317
Tahliye edilenler koronavirüsün azami kuluçka süresi olan 14 gün boyunca karantinada tutulacak.
YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI
Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye başlamıştı.
İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.
Çin dışında 24 ülkeye ve Tayvan Adası'na yayılan salgın nedeniyle Çin'de 723, Filipinler'de ise 1 kişi hayatını kaybetmişti. Dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 34 bin 827'ye ulaşmıştı.
(AA/AK/HÖ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir sapık öğretmen skandalı daha! Çocuğu evdeyken öğrencisini çağırıp…
Bir sapık öğretmen skandalı daha! Çocuğu evdeyken öğrencisini çağırıp…
Irak'taki Sadr Hareketi, Saldırılara Maruz Kalan Göstericilerle Uzlaşmaya Çalışıyor
Irak'taki Sadr Hareketi, Saldırılara Maruz Kalan Göstericilerle Uzlaşmaya Çalışıyor
Cezayir, Boşanma Oranlarındaki Artıştan Endişeli
Cezayir, Boşanma Oranlarındaki Artıştan Endişeli
İran Lideri Hamaney: “yaptırımları Fırsata Dönüştürerek Petrole Bağımlılıktan Kurtulmalıyız”
İran Lideri Hamaney: “yaptırımları Fırsata Dönüştürerek Petrole Bağımlılıktan Kurtulmalıyız”
Yunan adalarından “göçmen yoğunluğunu azaltma“ çağrısı
Yunan adalarından “göçmen yoğunluğunu azaltma“ çağrısı
İrlanda'da seçmenler sandık başına gitti
İrlanda'da seçmenler sandık başına gitti
Hafter Milisleri, Mitiga Havalimanı’nı vurdu
Hafter Milisleri, Mitiga Havalimanı’nı vurdu
Trump, aleyhinde ifade verenleri görevden almaya başladı
Trump, aleyhinde ifade verenleri görevden almaya başladı
Artan maske talebi, sağlık çalışanlarına zarar verebilir
Artan maske talebi, sağlık çalışanlarına zarar verebilir
ABD'den Çin ve diğer ülkelere 100 milyon dolar yeni tip koronavirüs yardımı taahhüdü
ABD'den Çin ve diğer ülkelere 100 milyon dolar yeni tip koronavirüs yardımı taahhüdü

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim