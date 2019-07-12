banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97098
ALTIN
258.229
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1559
EURO
6.4543
15 gün hapis yatacaklar
15 GÜN HAPİS YATACAKLAR
Alaniçi’nde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu
ALANİÇİ'NDE İĞRENÇ OLAY
Yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı
ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner306
Flaş Haber
15 gün hapis yatacaklar
Kapat

Abd Çalışma Bakanı Acosta İstifa Etti

ACOSTA, BAŞSAVCI OLDUĞU DÖNEMDE ÜNLÜ MİLYARDER CİNSEL İSTİSMARDAN HÜKÜM GİYEN JEFFREY EİPSTEİN İLE 2008\'DE YAPTIĞI ANLAŞMA İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Abd Çalışma Bakanı Acosta İstifa Etti

ACOSTA, BAŞSAVCI OLDUĞU DÖNEMDE ÜNLÜ MİLYARDER CİNSEL İSTİSMARDAN HÜKÜM GİYEN JEFFREY EİPSTEİN İLE 2008\'DE YAPTIĞI ANLAŞMA İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

12 Temmuz 2019 Cuma 15:26
Abd Çalışma Bakanı Acosta İstifa Etti

ACOSTA, BAŞSAVCI OLDUĞU DÖNEMDE ÜNLÜ MİLYARDER CİNSEL İSTİSMARDAN HÜKÜM GİYEN JEFFREY EİPSTEİN İLE 2008'DE YAPTIĞI ANLAŞMA İLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Washington, 12 Temmuz 19 : ABD Çalışma Bakanı Alexander Acosta istifa etti.
ABD Başkanı Donald Trump ve Acosta, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından gazetecilerin karşısına çıktı. 
Acosta'nın bu sabah kendisini aradığını ve istifasını bildirdiğini belirten Trump, bu kararın bakanın kendi kararı olduğunu vurguladı. 
Trump ayrıca Acosta'ya "Bunu yapmak zorunda değilsin" dediğini de aktardı. 
Acosta'nın görevini Bakan Yardımcısı Patrick Pizzella'nın devralacağı belirtiliyor. 

banner317
CİNSEL İSTİSMARDAN YARGILANAN EİPSTEİN'İ CEZAEVİNDEN ÇIKARMIŞTI
Acosta, Miami Başsavcılığı görevini yürütürken 2008'de ünlü milyarder Jeffrey Eipstein ile yaptığı anlaşma ile gündeme gelmişti. 
Eipstein o dönem kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlamasıyla Florida Mahkemesinde yargılanmış, Acosta ile yaptığı anlaşma neticesinde hakkındaki "fuhşa teşvik" suçlamalarını kabul ederek 13 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılmıştı.
Eipstein'ın pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'ten özel uçağıyla dönerken New Jersey'deki Teterboro Havaalanı'nda hafta sonu gözaltına alınması ve en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaşın altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarından yargılanmaya başlanması üzerine gözler yeniden Acosta'ya çevrilmişti. 
(AA/ÖZ/HA)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsveç, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı İmzalamayacak
İsveç, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı İmzalamayacak
Muz, Nohut Ve Yer Fıstığı Yetersiz Beslenen Çocukların Gelişiminde Etkili
Muz, Nohut Ve Yer Fıstığı Yetersiz Beslenen Çocukların Gelişiminde Etkili
İspanya tarihinde bir ilk
İspanya tarihinde bir ilk
Nijerya'da kolera salgını
Nijerya'da kolera salgını
S-400'ler üç parti şeklinde teslim edilecek
S-400'ler üç parti şeklinde teslim edilecek
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İdlib için çağrı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İdlib için çağrı
BM, körfez çağrısını yineleyerek “felaket“ uyarısı yaptı
BM, körfez çağrısını yineleyerek “felaket“ uyarısı yaptı
İngiltere diplomatik yazışmaları sızdıranı arıyor
İngiltere diplomatik yazışmaları sızdıranı arıyor
ABD'den Venezuela'ya yeni bir yaptırım daha
ABD'den Venezuela'ya yeni bir yaptırım daha
İngiltere İran'la Gerilim Sonrası Bölgedeki İngiliz Bandıralı Gemileri Güvenlikleri Konusunda Uyardı
İngiltere İran'la Gerilim Sonrası Bölgedeki İngiliz Bandıralı Gemileri Güvenlikleri Konusunda Uyardı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim