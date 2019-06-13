Abd Büyükelçisi Garber, Ltb Başkanı Harmancı’yı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 13 Haziran 19 (.): ABD Lefkoşa Büyükelçisi Judith Gale Garber, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’taki görevine 18 Mart’ta başlayan Büyükelçi Garber, Başkan Harmancı’dan LTB tarafından Lefkoşa’ya kazandırılan projeler ile iki toplumlu projeler hakkında detaylı bilgi aldı.

Büyükelçi Garber LTB tarafından yürütülen kadın, çocuk ve özel gereksinimli bireylere yönelik projeleri takdir ettiğini söyleyerek çalışmalarından ötürü Başkan Harmancı’ya teşekkür etti

LTB Başkanı Mehmet Harmancı nezaket ziyareti nedeniyle Büyükelçi Garber teşekkür ederek LTB’nin önümüzdeki dönem projelerine ilişkin de bilgiler paylaştı.

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