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Abd Başkanlık Seçimleri İçin Şu Ana Kadar 1 Milyona Yakın Oy Kullanıldı

New York, 28 Eylül 20 : ABD\'de 3 Kasım\'da yapılacak Başkanlık seçimleri için şu ana kadar 1 milyona yakın oy kullanıldığı belirtildi.

28 Eylül 2020 Pazartesi 19:05
Abd Başkanlık Seçimleri İçin Şu Ana Kadar 1 Milyona Yakın Oy Kullanıldı
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New York, 28 Eylül 20 : ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimleri için şu ana kadar 1 milyona yakın oy kullanıldığı belirtildi.

Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald’ın sosyal medya paylaşımına göre, erken oy kullanım sistemiyle şimdiye kadar 1 milyona yakın Amerikalı oyunu kullandı.

McDonald, posta yoluyla oy kullanmaya yönelimin şaşırtıcı derecede yüksek olduğunu belirterek, "Amerikan seçim tarihinde bu şimdiye kadar görülmüş bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Erken oylamadaki artışın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette posta yoluyla oy kullanılmasına izin verilmesine bağlayan McDonald, “Erken oylama, ‘Ekim sürprizi’ denilen son aydaki haberlerin ve adaylar arasındaki tartışmaların seçimler üzerindeki etkisini de azaltacak.” yorumunu yaptı.

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3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ilk canlı yayın tartışmasını 29 Eylül'de yapacak.

Tartışma konuları arasında, ülke gündeminde geniş yer tutan Yüksek Mahkeme, Kovid-19 salgını, ekonomi, kentlerdeki şiddet olayları ve ırkçılık yer alacak.

Ohio eyaletinin Cleveland kentinde yapılacak ilk tartışmanın moderatörlüğünü ise Fox TV Sunucusu Chris Wallace yapacak.

(AA/ÖZ/ŞEB)

 

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