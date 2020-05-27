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Abd Başkanı Trump Sosyal Medyayı Kapatma Tehdidinde Bulundu

Lefkoşa, 27 Mayıs 20 : Sosyal medyayı en aktif kullanan dünya liderlerinden olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, attığı bazı tweetlere \'teyit\' uyarısı konulması sonrası bu platformu kapatma tehdidinde bulundu.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:34
Abd Başkanı Trump Sosyal Medyayı Kapatma Tehdidinde Bulundu
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Lefkoşa, 27 Mayıs 20 : Sosyal medyayı en aktif kullanan dünya liderlerinden olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, attığı bazı tweetlere 'teyit' uyarısı konulması sonrası bu platformu kapatma tehdidinde bulundu.
Twitter'da yaptığı açıklamada Trump, "Muhafazakar kesimler, sosyal medya platformlarının kendi seslerini susturmaya çalıştığına inanıyor. Sosyal medya için ya yeni düzenleme getireceğiz ya da tamamen kapatacağız." dedi.
Donald Trump, paylaştığı bazı tweetlere "bilgiyi doğrula" etiketi ekleyen Twitter'ı, "ifade özgürlüğünü kısıtlamak" ve "2020 seçimlerine müdahale etmekle" suçlamıştı.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, Trump'ınKalifornia eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere de uyguladı.
Trump söz konusu Twitter paylaşımında, "Kaliforniya'daki uzaktan oylamanın oylamada hileye yol açacağını" iddia ederken, Twitter bu paylaşımın altına eklediği "bilgiyi doğrula" etiketinde kullanıcılara "Uzaktan oylama konusundaki bilgiyi doğrulayın" uyarısında bulundu.
TRUMP: TWİTTER ŞİMDİ 2020 BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE MÜDAHALE EDİYOR
Söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump olay hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 3 Kasım'daki seçimlere işaret ederek "Twitter şimdi 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ediyor. Benim uzaktan oylamanın büyük çapta hile ve yolsuzluğa yol açacağına dair açıklamamı, yalancı basın CNN ve Amazon'un Washington Post'una dayandırarak yalanlıyor." ifadesini kullandı.
Sosyal medyayı en aktik kullanan dünya liderlerinden olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, attığı bazı tweetlere 'teyit' uyarısı konulması sonrası bu platformu kapatma tehdidinde bulundu.
Twitter'da yaptığı açıklamada Trump, "Muhafazakar kesimler, sosyal medya platformlarının kendi seslerini susturmaya çalıştığına inanıyor. Sosyal medya için ya yeni düzenleme getireceğiz ya da tamamen kapatacağız." dedi.

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Donald Trump, paylaştığı bazı tweetlere "bilgiyi doğrula" etiketi ekleyen Twitter'ı, "ifade özgürlüğünü kısıtlamak" ve "2020 seçimlerine müdahale etmekle" suçlamıştı.
Sosyal paylaşım sistesiTwitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, Trump'ınKalifornia eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere de uyguladı.
Trump söz konusu Twitter paylaşımında, "Kaliforniya'daki uzaktan oylamanın oylamada hileye yol açacağını" iddia ederken, Twitter bu paylaşımın altına eklediği "bilgiyi doğrula" etiketinde kullanıcılara "Uzaktan oylama konusundaki bilgiyi doğrulayın" uyarısında bulundu.
TWİTTER'DAN SİYASETÇİLERİN YANILTICI PAYLAŞIMLARINA KARŞI RENKLİ UYARI ÖZELLİĞİ
Söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump olay hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 3 Kasım'daki seçimlere işaret ederek "Twitter şimdi 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ediyor. Benim uzaktan oylamanın büyük çapta hile ve yolsuzluğa yol açacağına dair açıklamamı, yalancı basın CNN ve Amazon'un Washington Post'una dayandırarak yalanlıyor." ifadesini kullandı.
Trump ayrıca "Twitter, ifade özgürlüğünü tamamen kısıtlıyor ve başkan olarak ben buna izin vermem" değerlendirmesinde bulundu.
Twitter'dan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise yaptığı açıklamada, "Trump'ın bu paylaşımları, oylama sürecine ilişkin yanlış bilgiler içeriyor olabilir. Bu nedenle de uzaktan oylama sistemine ilişkin daha fazla bilgi paylaşmak için bu tweete 'bilgiyi doğrulama' etiketi ekledik." dedi
Trump'ın Başkanlık Kampanyası Danışmanı Brad Parscale ise yaptığı yazılı açıklamada, Twitter'ın bu adımını kınayarak Twitter'ın "yalancı basın" ile iş birliği yaptığını savunmuştu.
(Euronews/ÖZ/ŞEB)
 

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