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Abd Başkanı Trump Japonya\'da

 ABD BAŞKANI DONALD TRUMP VE EŞİ MELANİA TRUMP, İMPARATORLUK SARAYI\'NIN AVLUSUNDA DÜZENLENEN KARŞILAMA TÖRENİNDE JAPONYA İMPARATORU NARUHİTO VE İMPARATORİÇE MASAKO İLE BİR ARAYA GELDİ 

Abd Başkanı Trump Japonya\'da

 ABD BAŞKANI DONALD TRUMP VE EŞİ MELANİA TRUMP, İMPARATORLUK SARAYI\'NIN AVLUSUNDA DÜZENLENEN KARŞILAMA TÖRENİNDE JAPONYA İMPARATORU NARUHİTO VE İMPARATORİÇE MASAKO İLE BİR ARAYA GELDİ 

27 Mayıs 2019 Pazartesi 08:59
Abd Başkanı Trump Japonya\'da

 ABD BAŞKANI DONALD TRUMP VE EŞİ MELANİA TRUMP, İMPARATORLUK SARAYI'NIN AVLUSUNDA DÜZENLENEN KARŞILAMA TÖRENİNDE JAPONYA İMPARATORU NARUHİTO VE İMPARATORİÇE MASAKO İLE BİR ARAYA GELDİ 
TRUMP, AKASAKA SARAYI'NDA BİR ARAYA GELDİKLERİ ABE İLE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET DENGESİZLİĞİ, İRAN VE UZAY ARAŞTIRMALARI KONULARINI GÖRÜŞTÜKLERİNİ BELİRTTİ
Tokyo, 27 Mayıs 19 : ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito ile bir araya geldi.
Dört günlük resmi ziyaret için Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Trump, İmparatorluk Sarayı'nın avlusunda düzenlenen karşılama töreninde Japon İmparator Naruhito ile kırmızı halı üzerinde yürüdü.
Japon İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako ile fotoğraf çektiren Donald Trump ve eşi Melania Trump, birbirlerine çeşitli hediyeler sundu.
Trump, İmparator Naruhito ile 1 Mayıs'ta tahta çıktığından bu yana bir araya gelen ilk devlet lideri oldu.
Kyodo ajansının, İmparatorluk Sarayı Ajansından edinilen bilgiye dayandırdığı haberinde, dörtlü, törenin ardından sarayda bir görüşme gerçekleştirdi.
Haberde, Trump ve eşini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Naruhito'nun, iki ülke arasındaki bağların önemine değindiği aktarıldı.
Trump da yeni İmparator ile görüşmenin "büyük bir onur" olduğunu dile getirdi.
TRUMP-ABE GÖRÜŞMESİ

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İmparotor Naruhito ile görüşmesinin ardından Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Akasaka Sarayı'nda görüşen Trump, Abe ile "birbirlerini çok iyi anladıklarını" belirtti.
Trump, "(ABD-Japonya arasındaki) Ticaret dengesizliği üzerinde çalışıyoruz." dedi. 
Japon Başbakan Abe ile İran ile ilgili görüştüklerini söyleyen Trump, "Kimse korkunç şeylerin olduğunu görmek istemez, özellikle de ben." ifadesini kullandı.
Abe'nin "İran ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu" ifade eden Trump, "İran'ın görüşmek isteyeceğine inanıyorum ve eğer görüşmek isterlerse görüşürüz." diye konuştu.
Trump, ayrıca, Abe ile uzay araştırmalarında iş birliği yapmak konusunda mutabık olduklarını dile getirdi.
Abe de Trump’ın Japonya’yı ziyareti ile iki ülke arasındaki bağın “sağlamlaştığını” söyledi. 
Ayrıntı vermeyen ancak birtakım konularda ABD ile "el ele yürümekten" bahseden Abe, Japonya'nın, ABD'nin bazı eyaletlerinde "yeni yatırımlar" yapacağını ifade etti.
Cumartesi günü geldiği Tokyo'da, dün, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile golf oynayan Trump, Ryogoku Kokigikan salonunda yapılan Japonya'nın geleneksel sporlarından sumo güreşinin şampiyonasını izlemişti.
Trump önceki gün Toyota, Nissan, Honda, SoftBank ve Rakuten gibi Japon firmalarının temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelmişti. Trump, burada yaptığı açıklamada, ABD'de yatırım yapmak için daha iyi bir zaman olmadığını söylemişti. Trump ayrıca, iki ülke arasındaki ticari dengesizliğine yönelik adalete dayalı, iki ülkenin de yarar sağlayacağı bir anlaşma yapmak istediğini dile getirmişti.
(AA/ÖZ/HA)
 

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