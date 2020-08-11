banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1076
ALTIN
470.691
DOLAR
7.3162
STERLİN
9.5742
EURO
8.5827
Siyasi intihar
Siyasi intihar
Özersay akıllıysa hükümeti şimdi bozar?
Özersay akıllıysa hükümeti şimdi bozar?
Testler ve karantina konusu politik krize dönüşmeden…
Testler ve karantina konusu politik...
CB’de sağ-sol hikayesi yalan
CB’de sağ-sol hikayesi yalan
banner355

Abd Başkanı Trump Basın Toplantısı Düzenlediği Salondan Çıkarıldı

Washington, 11 Ağustos 20 (.): ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı düzenlediği sırada, programı bölen güvenlik ekibi tarafından salondan çıkarıldı.

11 Ağustos 2020 Salı 09:45
Abd Başkanı Trump Basın Toplantısı Düzenlediği Salondan Çıkarıldı
banner337
banner351

Washington, 11 Ağustos 20 (.): ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı düzenlediği sırada, programı bölen güvenlik ekibi tarafından salondan çıkarıldı.
Trump, Beyaz Saray'da günlük basın toplantısı düzenlediği esnada Gizli Servis elmanları tarafından dışarı çıkarıldı. 
Salondaki muhabirlerin dışarı çıkmasına izin verilmezken, Trump bir süre sonra salona döndü. 

banner341
Beyaz Saray'ın dışında bir silah sesi duyulduğunu belirten Trump, "Durum çok kontrol altında gösteriyor." dedi.
Gizli Servis ekiplerinin ateş ettiği bir şüphelinin vurulduğunu ifade eden Trump, bu kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.
(AA/GÖZ/HÖ)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nato'dan Doğu Akdeniz'de Müttefiklik Dayanışması Ve Uluslararası Hukuk Çağrısı
Nato'dan Doğu Akdeniz'de Müttefiklik Dayanışması Ve Uluslararası Hukuk Çağrısı
Bm Genel Sekreteri Guterres:
Bm Genel Sekreteri Guterres: "lübnan'ı Mümkün Olan Her Şekilde Desteklemeyi Sürdüreceğiz"
Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı istisnai olarak açılacak
Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı istisnai olarak açılacak
Almanya, Türkiye Ve Yunanistan’ı Doğrudan Görüşme Yapmaya Çağırdı
Almanya, Türkiye Ve Yunanistan’ı Doğrudan Görüşme Yapmaya Çağırdı
AB'de Kovid-19’a karşı aşının yıl sonuna doğru hazır olması bekleniyor
AB'de Kovid-19’a karşı aşının yıl sonuna doğru hazır olması bekleniyor
İsrail, Hamas'a ait gözetleme noktasını vurdu
İsrail, Hamas'a ait gözetleme noktasını vurdu
ABD'den Tayvan'a 40 yıl sonra ilk resmi ziyaret
ABD'den Tayvan'a 40 yıl sonra ilk resmi ziyaret
Mısırlı muhalifler: Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşma yok hükmünde
Mısırlı muhalifler: Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşma yok hükmünde
Lübnan'da patlamanın ardından istifalar sürüyor
Lübnan'da patlamanın ardından istifalar sürüyor
AB ve Avrupa ülkelerinden Beyrut'a maddi yardım
AB ve Avrupa ülkelerinden Beyrut'a maddi yardım

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim