Abd Başkanı Donald Trump Ve Eşi Koronavirüse Yakalandı

Washington, 2 Ekim 20 (TAK): ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ve eşi Melania Trump’a yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Trump, koronavirüse yakalandığını tweeter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. First Lady Melania Trump ile birlite hemen tedaviye başlayacaklarını kaydeden Donald Trump, “bunun üstesinden birlikte geleceğiz” ifadesini kullandı.

Saatler önce, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın danışmanlarından olan ve Trump'ın son zamanlardaki seyahatlerine de katılan Hope Hicks'in, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandığı bildirilmişti.

Trump’ın danışmanı Hope Hicks, Trump’ın Demokrat rakibi Joe Biden’la katıldığı TV programı için Başkan’la birlikte uçakla Cleveland’a ve ardından da Minnesota mitingi için helikopterle, bu şehre Donald Trump’la birlikte gitmişti.

En yakın danışmanlarından birinin Corona virüsü testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump kendisinin ve eşinin karantinada olacaklarını açıklamış ve her ikisine de yeniden test yapılmıştı.

(FG)