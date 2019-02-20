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Abd Başkanı Donald Trump, Güney Koreli Mevkidaşıyla Kuzey Kore\'yle Yapacağı Zirve Hakkında Görüştü

TRUMP, KUZEY KORE\'NİN NÜKLEER SİLAHLARDAN ARINDIRILMASINA DAİR ZAMANSAL BASKI OLMADIĞINI AÇIKLADI

Abd Başkanı Donald Trump, Güney Koreli Mevkidaşıyla Kuzey Kore\'yle Yapacağı Zirve Hakkında Görüştü

TRUMP, KUZEY KORE\'NİN NÜKLEER SİLAHLARDAN ARINDIRILMASINA DAİR ZAMANSAL BASKI OLMADIĞINI AÇIKLADI

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:36
Abd Başkanı Donald Trump, Güney Koreli Mevkidaşıyla Kuzey Kore\'yle Yapacağı Zirve Hakkında Görüştü

TRUMP, KUZEY KORE'NİN NÜKLEER SİLAHLARDAN ARINDIRILMASINA DAİR ZAMANSAL BASKI OLMADIĞINI AÇIKLADI

Washington, 20 Şubat 19 :ABD Başkanı Donald Trump’ın, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’le 27-28 Şubat tarihlerinde Kuzey Kore ile yapılacak zirveye ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Beyaz Saray, Trump ve Jae-in arasında gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’le 27-28 Şubat tarihlerinde Kuzey Kore ile Vietnam’ın Hanoi şehrinde yapılacak zirveye ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, zirve hakkında yakın ilişki içerisinde olma konusunda fikir birliğine vardı." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Başkan Donald Trump Beyaz Saray’da basın mensuplarına Kuzey Kore hakkında açıklamalar yaptı.

Trump, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda herhangi bir acelesinin olmadığını belirterek, "Bu konuda süre olarak herhangi bir baskı yok. Sonuç olarak Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılmış oluşunu görmek istiyoruz. Bunu son kertede göreceğiz." dedi.

Başkan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yapacağı 2. zirveyi Kongrede Birliğin Durumu konuşmasında duyurmuştu.

 (AA/ÖZ/ŞEB)

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