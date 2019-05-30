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Abd-bae Savunma İş Birliği Anlaşması Hayata Geçti

BEYAZ SARAY ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI JOHN BOLTON İLE BAE ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI ŞEYH TAHNOON BİN ZAYED AL NAYHAN, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ YENİ SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ HAYATA GEÇTİĞİNİ DUYURDU

Abd-bae Savunma İş Birliği Anlaşması Hayata Geçti

BEYAZ SARAY ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI JOHN BOLTON İLE BAE ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI ŞEYH TAHNOON BİN ZAYED AL NAYHAN, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ YENİ SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ HAYATA GEÇTİĞİNİ DUYURDU

30 Mayıs 2019 Perşembe 06:16
Abd-bae Savunma İş Birliği Anlaşması Hayata Geçti

BEYAZ SARAY ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI JOHN BOLTON İLE BAE ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI ŞEYH TAHNOON BİN ZAYED AL NAYHAN, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ YENİ SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ HAYATA GEÇTİĞİNİ DUYURDU
Washington, 30 Mayıs 19 : Beyaz Saray, ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında daha önce imzalanan yeni Savunma İş Birliği Anlaşmasının resmen yürürlüğe girdiği açıkladı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Bolton ile Şeyh Nahyan'ın ortak deklarasyonu kamuoyu ile paylaşıldı.
Açıklamada, "Savunma İş Birliği Anlaşması, ABD ile BAE arasındaki askeri iş birliğini geliştirecek ve kritik bir dönemde zaten dinamik olan askeri, siyasi ve ekonomik ortaklığı daha da pekiştirecektir." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada ayrıca, söz konusu anlaşmanın Körfez bölgesindeki güvenlik temelli konularda ABD ile BAE arasındaki ortak zemini geliştireceğine atıf yapıldı.
ABD, Suudi Arabistan'la birlikte Körfez'deki en yakın müttefiklerinden biri olan BAE ile 8 Mayıs'ta güncellenmiş bir Savunma İş Birliği Anlaşmasını imzalamıştı. Söz konusu anlaşmanın ABD'ye, BAE'ye daha fazla asker ve askeri ekipman göndermesine olanak sağlayacağı bildirilmişti.
ABD'nin bu ülkede halen 5 bin civarında askeri bulunuyor.
(AA/AK/ÖK)
 

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