banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121475
ALTIN
294.762
DOLAR
5.8926
STERLİN
7.6620
EURO
6.5369
Gece kulübünde kasti hasardan 3 tutuklu
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Lefkoşa’da fuhuşa teşvik
LEFKOŞA’DA FUHUŞA TEŞVİK
Klima motoru çalmaktan 2 tutuklu
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Hava durumu
HAVA DURUMU
Flaş Haber
Lefkoşa’da fuhuşa teşvik
Kapat

Abd Askerleri, Rus Askerlerinin Suriye\'de Petrol Sahasına Ulaşmasını Engelledi

Haseke, 19 Ocak 20 (.): Suriye\'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD askerleri, Haseke ilindeki petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu kesti.

Abd Askerleri, Rus Askerlerinin Suriye\'de Petrol Sahasına Ulaşmasını Engelledi

Haseke, 19 Ocak 20 (.): Suriye\'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD askerleri, Haseke ilindeki petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu kesti.

19 Ocak 2020 Pazar 09:19
Abd Askerleri, Rus Askerlerinin Suriye\'de Petrol Sahasına Ulaşmasını Engelledi

Haseke, 19 Ocak 20 (.): Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD askerleri, Haseke ilindeki petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu kesti.
Haseke'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK işgalinde olan Rümeylan beldesindeki petrol sahasında ABD ile Rusya'nın çekişmesi sürüyor.
AA'nın güvenilir kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ABD askerleri, Rümeylan yakınlarındaki Cul Ağı beldesinde petrol sahasının bulunduğu bölgeye ilerleyen Rus askeri devriyesinin yolunu kesti.
ABD askerlerinin, Haseke'nin kuzeybatısındaki Amuda ilçesinden gelen Rus devriyesinden dönmesini istemesi üzerine taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
ABD'nin hava üssünün yer aldığı Rümeylan'a ulaşması engellenen Rus askerleri, daha sonra geldiği noktaya dönmek zorunda kaldı.

banner317
YPG/PKK'lı teröristler de 3 gün önce Rümeylan petrol sahası yakınlarında askeri nokta inşa etmek amacıyla gönderilen Rus konvoyunun Kamışlı ilçesinde yolunu keserek, bölgeye ulaşmasını engellemişti. Bunun üzerine konvoy yolunu değiştirerek Malikiye ilçesinin Rümeylan yerine, Esed rejiminin kontrolündeki Kamışlı Havaalanı'na yönelmişti. 

ABD PETROL SAHALARINDA VARLIK GÖSTERİYOR

ABD, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.
ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor. ABD ordusu, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye asker gönderiyor.
ABD Başkanı Donald Trump da ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.
(AA/HÖ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump, Süleymani'nin Öldürüldüğü Saldırının Son Anlarını Anlattı
Trump, Süleymani'nin Öldürüldüğü Saldırının Son Anlarını Anlattı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a "hafter" Tepkisi: "(yunanistan'ın Hafter'i Ağırlaması) Bu Beyhude Çabalar Bir Sonuç Vermeyecek"
Prens Harry Ve Eşi Meghan, Unvanlarını Anlaşmayla Bırakacak
Prens Harry Ve Eşi Meghan, Unvanlarını Anlaşmayla Bırakacak
Fas, Berlin'deki Libya Konferansına Çağrılmamasını Garipsedi
Fas, Berlin'deki Libya Konferansına Çağrılmamasını Garipsedi
Ab'den Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Faaliyetlerine İlişkin Açıklama
Ab'den Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Faaliyetlerine İlişkin Açıklama
Fransa'da Sarı Yeleklilerin Gösterileri Şiddete Dönüştü
Fransa'da Sarı Yeleklilerin Gösterileri Şiddete Dönüştü
Endonezya'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem
Endonezya'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem
Afrika'dan 7 Ülke Sahte İlaçla Mücadele İçin Düzenlenen Zirvede Buluştu
Afrika'dan 7 Ülke Sahte İlaçla Mücadele İçin Düzenlenen Zirvede Buluştu
Hamas Sözcüsü Kanu:
Hamas Sözcüsü Kanu: "israil, Filistinli Tutuklulara Karşı Acımasızca İşkence Uyguluyor"
Yemen'de Husilerin Hükümet Güçlerine Saldırısında Ölü Sayısı 70'e Yükseldi
Yemen'de Husilerin Hükümet Güçlerine Saldırısında Ölü Sayısı 70'e Yükseldi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim