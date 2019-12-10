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Abd Adalet Bakanlığı Başmüfettişi: "rusya Soruşturmasında Fbı\'ın Politik Motivasyonu Yoktu"

ADALET BAKANLIĞININ RUSYA SORUŞTURMASI RAPORUNU AÇIKLAYAN BAŞMÜFETTİŞ MİCHAEL HOROWİTZ,

Abd Adalet Bakanlığı Başmüfettişi: "rusya Soruşturmasında Fbı\'ın Politik Motivasyonu Yoktu"

ADALET BAKANLIĞININ RUSYA SORUŞTURMASI RAPORUNU AÇIKLAYAN BAŞMÜFETTİŞ MİCHAEL HOROWİTZ,

10 Aralık 2019 Salı 10:16
Abd Adalet Bakanlığı Başmüfettişi:

ADALET BAKANLIĞININ RUSYA SORUŞTURMASI RAPORUNU AÇIKLAYAN BAŞMÜFETTİŞ MİCHAEL HOROWİTZ, "FBI'IN RUSYA SORUŞTURMASINI BAŞLATIRKEN POLİTİK BİR MOTİVASYONLA HAREKET ETMEDİĞİ VE SORUŞTURMANIN MEŞRU OLDUĞU" SONUCUNA ULAŞTIKLARINI BİLDİRDİ

HOROWİTZ, FBI'IN SORUŞTURMA SÜRESİNCE BİRÇOK KUSUR İŞLEDİĞİNİ GÖRDÜKLERİNİ RAPORA EKLEDİ

Washington, 10 Aralık 19 (.): ABD Adalet Bakanlığı Başmüfettişi Michael Horowitz, Başkan Donald Trump'a yönelik Rusya soruşturmasının başladığı dönemde Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) herhangi bir siyasi motivasyonunun olmadığını ancak soruşturmada birçok kusur olduğunu açıkladı.

Amerikan kamuoyunun uzun süredir beklediği Adalet Bakanlığının Rusya soruşturması raporu, Başmüfettiş Horowitz tarafından açıklandı.

Raporda, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği "FBI, Rusya soruşturmasını siyasi motivasyonlarla başlattı" iddiasına yönelik değerlendirmeler öne çıktı.

Horowitz, elde ettikleri bulgulara göre FBI'ın 2017'de açılan "Rusya soruşturmasını siyasi bir motivasyonla başlattığı ya da soruşturmada bu şekilde hareket ettiğine" ilişkin herhangi bir sonuca ulaşmadıklarını belirtti.

Öte yandan raporda, FBI'ın Rusya soruşturması kapsamında Trump'ın seçim kampanya ekibinden bazı isimleri de kapsayan "dinleme" faaliyetlerinde ciddi kusurlar işlediği belirtildi. Özellikle Trump'a yakın isimlerden Carter Page'in "dinlenmesine" yönelik faaliyetlerin hedef tahtasında olduğu raporda, "Yine de FBI'ın bu süreçte kasıtlı davrandığını gösteren bir durum gözükmemektedir." değerlendirmesine yer verildi.

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TRUMP'TAN İLK TEPKİ

Öte yandan Beyaz Saray'da söz konusu raporla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Trump, "Rusya soruşturması sürecinde olanlar utanç kaynağı ve ülkemiz adına bir ayıp." yorumunu yaptı.

22 AY SÜREN SORUŞTURMA

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu.

Adalet Bakanı William Barr ise raporun önemli bulgularını bir mektupla Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli bir iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.

29 Mayıs'ta kameraların karşısına geçen Mueller, Rusya soruşturması dosyasının resmen kapandığını açıklamıştı.

Trump, raporun sonucunda tamamen aklandığını savunurken, Demokratlar ise Trump'ın "adaleti engellemeye çalıştığını" iddia etmişti.

(AA/TUĞ/ÖK)

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