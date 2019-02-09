Abd, 20 Temmuz\'a Kadar Afganistan\'da Uzlaşma Bekliyor

ABD\'NİN AFGANİSTAN ÖZEL TEMSİLCİSİ ZALMAY HALİLZAD, 20 TEMMUZ\'DAKİ AFGAN SEÇİMLERİNE KADAR AFGAN YÖNETİMİYLE TALİBAN ARASINDAKİ MÜZAKERELERDE BİR SONUCA ULAŞMAYI UMDUKLARINI AKTARDI

Washington, 9 Şubat 19 : ABD\'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, 20 Temmuz\'da Afganistan\'da yapılacak seçimlerden önce Afgan yönetimiyle Taliban arasındaki müzakerelerde bir sonuca ulaşmayı umduklarını ifade etti.

ABD Barış Enstitüsünde konuşan Zalmay Halilzda, ABD\'nin Afganistan\'da yürüyen müzakerelere ilişkin bakış açısını değerlendirdi.

Halilzad, "(20 Temmuz\'da yapılacak) Seçimlerden önce eğer bir barış anlaşmasına varabilirsek Afganistan için bu iyi olurdu." şeklinde konuştu.

Önlerindeki sürecin zorluklarının farkında olduklarını kaydeden Halilzad, "Eğer barış görüşmelerinde ilerleme sağlayamazsak seçimler yine yapılacaktır ve biz de sağlıklı bir şekilde seçimlerin gerçekleşebilmesi için tüm hazırlıklara destek vereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"MÜZAKERELER ABD\'NİN GERİ ÇEKİLMESİ ÜZERİNE DEĞİL"

Barış müzakereleri sürecinde zaman zaman geri adımların da olabileceğini hatırlatan Halilzad, söz konusu müzakerelerin "ABD\'nin geri çekilmesi" üzerine olmadığını vurguladı.

Halilzad, "Bir barış anlaşması geri çekilmeye alan açabilir, fakat bizim yürüttüğümüz süreç sadece bir geri çekilme anlaşması değildir." ifadesini kullandı. Özel Temsilci ayrıca her konuda anlaşmaya varılmadan "anlaşmaya varıldı" demeyeceklerini ifade etti.

Taliban\'ın kalıcı bir ateşkese henüz hazır olmadığını düşündüğünü de ekleyen Halilzad, bu sürecin de Taliban ile Afgan yönetimi arasındaki kritik konulardan biri olduğunu vurguladı.

Son olarak Rusya\'nın başkenti Moskova\'da, Afganistan\'da barış sağlanmasına yönelik düzenlenen iki günlük toplantı sonunda Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcileri tarafından bir bildiri yayımlanmıştı.

Ülkede sürdürülebilir bir barışın sağlanması için taraflara çağrıda bulunulan bildiride, "Afgan toplumu arası istişarelerin sürdürülmesi, ABD ile Taliban arasındaki müzakerelere destek sağlanması ve diğer ülkelerin Afganistan\'a müdahale etmemesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandı." ifadesine yer verilmişti.

(AA/ÖZ/HÖ)