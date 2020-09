Abd 11 Eylül Saldırılarında Ölenleri Anıyor

Washington, 11 Eylül 20 (TAK): ABD’de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında hayatını kaybedenler, bu yıl saldırıların 19'uncu yıldönümünde, Corona virüsü önlemleri altında anılıyor.

Başkan Donald Trump ve First Lady Melania Trump, Pennsylvania eyaletinin Shanksville kasabasındaki anma törenine katılmak için hareket etmeden önce Air Force One uçağının konferans odasında ilk uçağın Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi'ne çarptığı an olan saat 08.46'da saygı duruşunda bulundu.

Başkan Trump, bu sabah paylaştığı Twitter mesajında, "Ülkemiz, 2001'de, 11 Eylül'de anlamsızca öldürülen yaklaşık 3.000 masum Amerikalı'yı unutmamak üzere asla kırılmayacak bir söz verdi" ifadelerini kullandı.

Aynı saatte Beyaz Saray çalışanları da Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde bir dakikalık saygı duruşu için toplandı.

Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden'ın hazır bulunduğu New York'taki anma töreni de saygı duruşuyla başladı. Biden, New York'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Bugün ben haberin konusu olmayacağım. Sadece 11 Eylül saldırılarını konuşacağım. Bugün hüzünlü bir gün ve öyle kalacak" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Afganistan barış görüşmeleri için Katar’ın başkenti Doha’ya hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Bugün, 19 yıl önce 11 Eylül’de ülkemizde düzenlenen terörist saldırılarda ölen yaklaşık 3.000 insanı hatırlıyor ve onurlandırıyoruz. El Kaide ve bize zarar verme arayışı içinde olan diğer terör örgütlerini yenilgiye uğratmada büyük ilerlemeler kaydettik. Ülkemizi korumak için gösterdiğimiz çabalarımız bugün de devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın çalışanları, dünyanın dört bir yanında bu çabaya katkıda bulunanlarla yan yana durmaktan onur duyuyor. Barış, güvenlik ve adaletin peşinden gitmeye devam ederken teröristleri sorumlu tutma taahhüdümüzden ödün vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir başka yolcu uçağıyla hedef alınan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’da düzenlenen anma törenine ise sadece yakınlarını kaybedenlerin aileleri ve küçük bir grup katıldı. Ülke genelinde her yıl yapılan çoğu anma töreni de bu yıl Corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania’da 93 sefer sayılı yolcu uçağının düştüğü alandaki anma törenine katılıyor. Trump’ın Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde Demokrat Partili rakibi Joe Biden da aynı yerdeki anıtı ziyaret edecek. Ancak iki ismin farklı zaman dilimlerinde anıtı ziyaret edecekleri açıklanmıştı.

Başkan Trump’ın sabah saatlerinde anıtın bulunduğu alana giderek buradaki törende bir konuşma yapacağı, Beyaz Saray tarafından açıklanan programda yer almıştı.

11 Eylül 2001 tarihinde New York’taki Dünya Ticaret Merkezi binaları, Washington'daki Savunma Bakanlığı (Pentagon) binası ve Pennsylvania eyaletinindeki Shankville'de, içindeki yolcular tarafından saldırı için başkent Washington’a yöneldiği sırada düşürülen uçaktakilerle birlikte 2.976 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralanmıştı.

Saldırıları yolcu uçaklarında kontrolu ele alan 19 terörist düzenlemişti. Saldırıların sorumlusu, El Kaide terör örgütüydü. Örgütün lideri Usame Bin Ladin’i ABD, 2011 yılında Afganistan’daki bir operasyonda öldürdüğünü açıklamıştı.

Saldırılar sonrasında ABD dünya üzerinde teröre karşı ilan ettiği savaş kapsamında Afganistan ve Irak’a girdi. Bugün ABD askerleri halen bu ülkelerde bulunuyor.

(VOA/FG)