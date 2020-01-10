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ABD yönetiminin gündeminde “Irak'tan çekilme“ konusu yok

ABD yönetiminin gündeminde “Irak'tan çekilme“ konusu yok

10 Ocak 2020 Cuma 16:26
ABD yönetiminin gündeminde “Irak'tan çekilme“ konusu yok

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MORGAN ORTAGUS: "ŞU ANDA IRAK'A GİDEN HEYETİN AMACI, IRAK'LA STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZI NASIL DAHA DA GELİŞTİREBİLECEĞİMİZİ VE ORTA DOĞU'DAKİ HAKLI VE UYGUN ASKERİ VARLIĞIMIZI KONUŞMAKTIR, YOKSA ASKERLERİN GERİ ÇEKİLMESİNİ GÖRÜŞMEK DEĞİL"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, gündemlerinde "Irak'tan çekilme" konusunun olmadığını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, ABD ile Irak arasındaki iş birliğinin devamına vurgu yapan yazılı bir açıklama yaptı.
Ortagus, açıklamasında ABD'nin Orta Doğu'da "iyi bir misyonla" ve Irak'ta DEAŞ'la mücadele kapsamında bulunduğuna vurgu yaptı.
"Irak'taki askeri varlığımız DEAŞ'la mücadeleyi sürdürmek ve ABD'li, Iraklı ve koalisyon ortaklarımızı korumak amacına matuftur." ifadesini kullanan Ortagus, Irak'taki DEAŞ'la mücadele misyonunun halen önemli olduğunu belirtti.
Ortagus, Amerikan askerlerinin Irak'ta kalıp kalmayacağı ile ilgili sürece ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

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"Şu anda Irak'a giden heyetin amacı, Irak'la stratejik ortaklığımızı nasıl daha da geliştirebileceğimizi ve Orta Doğu'daki haklı ve uygun askeri varlığımızı konuşmaktır, yoksa askerlerin geri çekilmesini görüşmek değil."
Ortagus ayrıca, NATO'nun Irak'ta bundan sonra daha fazla nasıl rol üstlenebileceği konusunu da görüştüklerini vurguladı.
Açıklamasında Irak'la iş birliğine birkaç kez vurgu yapan Sözcü, "Egemen, müreffeh ve istikrarlı bir Irak'ın arkadaşı ve ortağı olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüşen Başbakan Adil Abdulmehdi, Pompeo'dan, meclisin ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılması için aldığı kararın uygulanması çerçevesinde, ABD'den bir heyetin Irak'a gönderilerek askerlerin çekilmesi için mekanizma oluşturmasını istemişti.
 

Son Güncelleme: 10.01.2020 20:29
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