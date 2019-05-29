ABD yönetiminden AP seçimlerine tebrik

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin başarıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Sözcü Ortagus, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde yapılan AP seçimlerinin sonuçlanmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, seçimlerinin başarıyla sonuçlanması sebebiyle Avrupa Birliği üye ülkelerinin vatandaşlarını tebrik eden Ortagus, şunları söyledi:

"Milyonlarca Avrupalının oy kullandığı bu tarihi seçimler, dünyanın en büyük demokrasi tatbikatı niteliğindedir. ABD ve Avrupa Birliği, ortak demokratik değerler, derin ekonomik bağlar ve Transatlantik ilişkiye bağlılık temelinde güçlü ve kalıcı bir ortaklığa sahiptir. Avrupa Parlamentosu'nun yeni üyeleri 2 Temmuz'da yerlerini alırken, onlarla ve Avrupa Parlamentosu'nun liderleri ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz."



AB üye ülkelerinde 4 gün süren Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonuçları netlik kazanırken, AB liderleri kurumların boşalacak başkanlık pozisyonları için pazarlık sürecine hazırlanıyor.AP seçimlerinin ardından AB üyesi 28 ülkenin liderlerinin ana gündem maddesi AB Komisyonu başkanı, AB Konseyi başkanı, AP başkanı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası yüksek temsilcisi gibi üst düzey pozisyonlara kimlerin getirileceğine ilişkin pazarlık süreci olacak.