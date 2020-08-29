banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1101
ALTIN
463.264
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7932
EURO
8.6893
Tüp bebek savaşları ve bir doktorun krallığı!
Tüp bebek savaşları ve bir...
Sudan meseleler
Sudan meseleler
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Bana partimi sorma
Bana partimi sorma
banner355

ABD'yi vuran kasırgada can ve mal kaybı artıyor

ABD'nin Louisiana eyaletini etkisi altına alan Laura kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 08:20
ABD'yi vuran kasırgada can ve mal kaybı artıyor
banner337
banner351

ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'ndeki en güçlü kasırgalardan biri olarak kayda geçen ve kategori 4 seviyesinde Louisiana'yı vuran kasırgada can ve mal kaybı artmaya devam ediyor.

Kasırganın neden olduğu enkazın boyutları ortaya çıkarken, Louisiana'da hayatını kaybedenlerin sayısı da 14'e yükseldi. 5 kişi ağaçların evlerinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybederken, bir kişi de teknede boğuldu. 8 kişi ise jeneratörlerin güvensiz çalışması yüzünden karbon monoksit zehirlenmesinden öldü.

banner341
Laura kasırgası geçtiği yerlerde ciddi tahribata da neden oldu. Louisiana, Texas ve Arkansas eyaletlerinde 600 bin kişi elektriksiz kaldı.

Louisiana Sağlık Departmanı da 220 binden fazla kişinin susuz kaldığını ve onarım çalışmalarının haftalar sürebileceğini bildirdi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybederek tropik fırtınaya dönüşen ve ülkenin kuzeydoğusuna ilerleyen Laura'nın, Mississippi, Alabama, Tennessee, Kentucky ve Illinois'ta şiddetli yağış ile sele neden olabileceği uyarısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, kasırgadan etkilenen Louisiana ve Texas eyaletlerini hafta sonu ziyaret edecek. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
Abd Kasırga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunan uçakları Türk pilotlarının kilidinden kaçamadı
Yunan uçakları Türk pilotlarının kilidinden kaçamadı
ABD'de on binler ırkçılığa karşı yürüdü
ABD'de on binler ırkçılığa karşı yürüdü
Kırgızıstan Ile Özbekıstan Arasındakı Tartışmalı Sınır Konusunda Anlaşma
Kırgızıstan Ile Özbekıstan Arasındakı Tartışmalı Sınır Konusunda Anlaşma
İstıkrarlı Japon Sıyasetçı Abe Uzun Dönemıyle Hatırlanacak
İstıkrarlı Japon Sıyasetçı Abe Uzun Dönemıyle Hatırlanacak
Almanya Dışişleri Bakanı Maas:
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "(doğu Akdeniz'de) Diplomatik Çözüm Acil Hedefimiz"
Japonya'da
Japonya'da "uçan Araba” Projesinde Yolculu Deneme Uçuşu
Malezya, Yabancı Turıst Yasağını Yıl Sonuna Kadar Uzattı
Malezya, Yabancı Turıst Yasağını Yıl Sonuna Kadar Uzattı
Mısır'dakı İhvan Lıderı Mahmud İzzet Gözaltına Alındı
Mısır'dakı İhvan Lıderı Mahmud İzzet Gözaltına Alındı
İran Sağlık Bakanı'ndan Seyahat Uyarılarına Ve Sağlık Kurallarına Uyulmamasına Tepkı
İran Sağlık Bakanı'ndan Seyahat Uyarılarına Ve Sağlık Kurallarına Uyulmamasına Tepkı
Hafter'in Petrol Blokajının Libya Ekonomisine Zararı 9 Milyar Doları Aştı
Hafter'in Petrol Blokajının Libya Ekonomisine Zararı 9 Milyar Doları Aştı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim