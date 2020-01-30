banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119061
ALTIN
304.277
DOLAR
5.9805
STERLİN
7.8230
EURO
6.5941
Perde kapanırken Özersay
BAŞYAZI
Mağusa Hastanesi’nin Neşteri
Dr.İlker İpekdal
Arıklı Yanlış Noktada
Derviş Gezer
Serdar Denktaş uyandı!
Çiğdem Dürüst
Flaş Haber
Kalbine yenildi
Kapat

ABD, Vuhan'daki personel ve vatandaşlarını tahliye etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını sonrasında Çin'de bulunan personel ve sivil vatandaşlarını ülkeden tahliye ettiklerini açıkladı.

ABD, Vuhan'daki personel ve vatandaşlarını tahliye etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını sonrasında Çin'de bulunan personel ve sivil vatandaşlarını ülkeden tahliye ettiklerini açıkladı.

30 Ocak 2020 Perşembe 08:15
ABD, Vuhan'daki personel ve vatandaşlarını tahliye etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüs sebebiyle yapılan tahliyelere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

İçlerinde Amerikan diplomatların ve vatandaşların bulunduğu Vuhan'dan kalkan bir uçağın California eyaletine iniş yaptığını aktaran Ortagus, uçaktaki yolcuların havaalanında tıbbi tetkikten geçtiğini ifade etti.

Ortagus, ülke dışında ve içinde Amerikan vatandaşlarının sağlığını korumak adına gerekli tüm tedbirlerin alındığına dikkati çekerek, ABD vatandaşlarına Çin ve özellikle Vuhan bölgesine gitmemesi uyarısında bulundu.

YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

banner317
Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Virüsün Avrupa ülkeleri Almanya ve Fransa'da görüldüğü de bildirilmişti.

Ülkede can kaybı 132'ye, virüs bulaşan hasta sayısı 5 bin 974'e, müşahede altındaki hasta sayısı 59 bin 990'a çıktı.


 

Son Güncelleme: 30.01.2020 11:26
Anahtar Kelimeler:
Vuhandaki Abd Vatandaşları Tahliye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ap'den Mobil Cihazlara Tek Tip Şarj Çağrısı
Ap'den Mobil Cihazlara Tek Tip Şarj Çağrısı
Putin Ve Netanyahu Kremlin Sarayı'nda Bir Araya Geldi
Putin Ve Netanyahu Kremlin Sarayı'nda Bir Araya Geldi
Nükleerden Vazgeçişin Almanya'ya Maliyetinin Yıllık 12 Milyar Dolar Olduğu Tahmin Ediliyor
Nükleerden Vazgeçişin Almanya'ya Maliyetinin Yıllık 12 Milyar Dolar Olduğu Tahmin Ediliyor
S&p:
S&p: "brexit Sonrası İngiltere’nin Önünde Zorluklar Var"
Koronavirüs: Bilim insanları yeni virüse karşı aşı geliştirmek için zamanla yarışıyor
Koronavirüs: Bilim insanları yeni virüse karşı aşı geliştirmek için zamanla yarışıyor
Rusya Koronavirüs Salgını Nedeniyle Çin'le Sınırını Kapatıyor
Rusya Koronavirüs Salgını Nedeniyle Çin'le Sınırını Kapatıyor
Demokrasi Konusunda Hoşnutsuzluk “rekor Düzeyde”
Demokrasi Konusunda Hoşnutsuzluk “rekor Düzeyde”
Dev Teleskopla Güneş'in Şimdiye Kadarki En Ayrıntılı Görüntüleri Çekildi
Dev Teleskopla Güneş'in Şimdiye Kadarki En Ayrıntılı Görüntüleri Çekildi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ayrılıkçılar Sivillere Saldırdı: 36 Ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ayrılıkçılar Sivillere Saldırdı: 36 Ölü
Vanessa Bryant’tan Eşi Kobe Bryant Ve Kızı Gianna İçin İlk Instagram Hesabından Paylaşım Yaptı
Vanessa Bryant’tan Eşi Kobe Bryant Ve Kızı Gianna İçin İlk Instagram Hesabından Paylaşım Yaptı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim